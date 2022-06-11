رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية يتابع طلبة الشهادة الاعدادية نتائج الفصل الدراسي الثاني لمحافظة المنوفية للعام 2022، وقد اعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة انها ستصادق على النتيجة فور الانتهاء من عملية التصحيح ومراقبة الدرجات والعد التنازلي في جميع المحافظات حتى إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2022، وبعد الانتهاء من أنشطة الرقابة والمراجعة، ستعلن كل محافظة النتائج. سنتابع الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية وكذلك اخبار النتائج من خلال مقالنا وسنقدم اتصالات مباشرة يمكننا من خلالها الاستعلام عن النتيجة بمجرد قبولها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

قامت الدكتورة اماني القرني مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بجولة تفقدية على اماكن المراقبة والتصحيح بالمحافظة وكذلك تقييم الدرجات وفتشت مركز التصحيح الموجود بالمدرسة الاعدادية القديمة للبنين بشبين هذا من أجل متابعة أعمال التصحيح ورصد الانتهاكات بنفسها، للتأكد من أن المصححين على قدر كاف من الصدق، كما حذرت من عدم وجوب الوقوف بشكل دائم مع التلاميذ.

هذابعد موافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على إتاحة النتائج لجميع الطلاب والطالبات، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية نتائج الشهادة الإعدادية اليوم السبت.

وحرصا على مصلحة الطلاب أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية على أهمية مراعاة دقة التقييم النهائي لكتيبات إجاباتهم كما شددت على الحاجة إلى مراجعة العمل بدقة قبل الكشف عن النتائج والتأكد من أن جميع استجابات الطلاب يتم تقييمها قبل المراقبة.

ويمكن للطلاب في برنامج الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية التعرف على نتائجهم بالاسم ورقم المقعد، وكذلك التعرف على أقسام التعليم المبكر وتنسيب الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2022 الترم الثاني

في القائمة الرئيسية، اختر “الخدمات الإلكترونية”.

انتقل إلى المنطقة ضمن نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الإعداد الثالث.

تأكد من كتابة رقم المقعد بشكل صحيح.

“بحث” هو الزر المطلوب استخدامه.

ستظهر درجات الطالب ونسبه المئوية في مواد الدراسة بمجرد تحميل الصفحة.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه بالإسم فقط الترم الثاني 2022

وذهبت وزارة التربية والتعليم لتقول لجميع الطلاب إن نتائج الشهادة الإعدادية لا يمكن الحصول عليها إلا بأسمائهم للفصل الدراسي الثاني وأكدت أن زيارة مدرسة الطالبة تتيح لها طرح الأسئلة حول التقدم الأكاديمي للطالبة، وتتوفر نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الثاني متضمنة رقم المقعد والاسم على موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة، وسيتم الإعلان عن نتائج شهادة الإعداد للفصل الدراسي الثاني 2022 بشكل مستقل من قبل كل محافظة على موقعها الرسمي على الإنترنت.