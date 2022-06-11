نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 المنوفية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة تربية محافظة المنوفيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 المنوفية ، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 المنوفية عبر المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون وبحضور الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، كما تما أصدرا نسبة النجاح المئوية التي فاقت 83 في المئة وهي نسبة ممتازة مقارنة بباقي المحافظات المصرية، وحاليا يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمنوفيه وأوليائهم الاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني وبكل سهولة من خلال الدخول على البوابة الالكترونية لنتائج الامتحانات بمحافظة المنوفية واتباع بعض الخطوات البسيطة التي سنسردها عليكم في الفقرات التالية من هذا المقال.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 المنوفية

أعلت وزارة التربية والتعليم في مصر عن استحداث المنظومة التعليمية من خلال إنشاء بوابات إلكترونية لكل محافظة مصرية يستطيع من خلالها الطلاب في كافة المراحل التعليمة الحصول على نتائجهم دون إلزامية التنقل إلى المدارس ومن ضمن هذه المواقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية التي نشرت اليوم نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 “نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي”.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

ننشر لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها للطالب او الولي الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 والاستعلام عن النتائج بكل سهولة وجاءت الخطوات على النحو التالي:

أول خطوة يقوم بها الطالب هو الدخول على رابط بوابة المنوفية نتائج الامتحانات على الإنترنت

من الواجهة الرئيسية للبوابة الإلكترونية، عليك أن تقوم بالضغط مباشرة على خدمات البوابة

اذهب إلى الخيار الأخير نتائج الامتحانات واضغط عليه

بعدها اختر الإدارة التي يدرس فيها الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته،

اكتب رقم الجلوس في الإطار المحدد له،

ثم اضغط على زر البحث بجانبه

أخيرا ستظهر لك النتيجة بكل تفاصيلها

كما يمكنك طباعتها أيضا والاحتفاظ بها،

وبهذا يكون الطالب أو ولي أمره قد أتم كل الخطوات المطلوبة.

يستطيع الطالب أيضا الدخول على رابط https://www.natiga4dk.net/mnof/ يجب عليك ان تكتبه هكذا بالضبط على محرك البحث جوجل

النتيجة الأولى في البحث على المحرك اضغط عليها ستظهر على الواجهة الرسمية للموقع مكان مخص لرقم الجلوس الخاص بك، أو الاسم أو المدرسة أو الإدارة حسب رغبتك في البحث عن نتيجة.

اضغط على إحدى الخيارات التي تريد واكتب رقم جلوسك او اسمك

بعد ذلك عليك أن تنقر على مربع البحث زر عرض نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية 2022،

أخيرا ستظهر لك نتيجتك تحتوي على كل التفاصيل.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه بشكل مفصل على الطريقة الصحيحة التي يستطيع عبرها الطالب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 المنوفية.