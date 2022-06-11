أستلم 50 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى إمكان للتمويل

أستلم الآن 50 ألف ريال سعودي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين في المملكة بدون الحاجة إلى كفيل غارم وبلا تحويل للراتب الشهري وتلك المزايا من أهم المزايا التمويلية التي يبحث عنها العديد من المواطنين الراغبين في طلب التمويل الشخصي لذلك أتاحت شركة إمكان للتمويل بالأشتراك مع مصرف الراجحي السعودي التمويل الشخصي الميسر الذي يتراوح من ألفين ريال سعودي حتى خمسون ألف ريال سعودي بشروط وضوابط ميسرة لابد من توفيرها لضمان الحصول على الموافقة المطلوبة عبر شركة إمكان للتمويل ويتم التقديم من أجل الحصول على تمويل فوري بالتقسيط بدون كفيل غارم بفترة سداد طويلة الأجل حتى خمسة سنوات على الأكثر بموافقة أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية على هذا التمويل الشخصي التابع إلى شركة إمكان.

شروط التقديم على التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل

وفرت الشركة الكثير من المزايا منها الحصول على التمويل الشخصي الميسر بالتقسيط المرن حتى خمسة سنوات مع إمكانية الحصول على التمويل بدون كفيل وبلا ضامن سعودي وغيرها من المميزات التى جعلت المواطنين السعوديين يرغبون في الحصول على التمويل الشخصي التابع إلى شركة إمكان لذلك لابد من تطبيق كافة الإجراءات والشروط الواجبة للحصول على التمويل الميسر كما يلي:

يشترط التمويل الميسر الذي يمتاز بالسيولة النقدية حتى خمسون ألف ريال سعودي بتوفير دخل ثابت شهري يساوي خمسة آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك.

يجب توفير فترة عمل مناسبة تبدأ من ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص فقط لضمان الحصول على التمويل الشخصي الميسر.

لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 25 سنه إلى 60 سنه كحد أقصى للتقديم الإلكتروني على هذا التمويل.

يجب توفير السجل الائتماني للعملاء السعوديين قبل القيام بالتقديم على التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان.

مميزات هامة عند الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان