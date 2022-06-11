نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط مفعل.. بوابة الازهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس “الاعدادية الازهرية” الترم الثاني جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة الازهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، يتزايد البحث حول بوابة الازهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 خاصة مع اقتراب الإعلان عن النتيجة وفقا لتصريحات الجهات المسئولة، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 خلال الساعات القادمة بشكل رسمي خاصة مع انتهاء أعمال التصحيح في كافة الكنترولات، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل رئيس قطاع المعاهد الازرية، وسنقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري الترم الثاني، فتابعونا.

بوابة الازهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ومن خلال بوابة الازهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 يمكنك الاستعلام عن نتيجة الطلاب بسهولة بشكل اونلاين، وقد أفادت مصادر أن نسبة النجاح في الاعدادية الازهرية مرتفعة إلى حدا كبير على عكس العام السابق، حيث حصل عدد كبير من الطلاب على مجاميع مرتفعة تمكنهم من الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة لاستكمال تعليمهم، كما سيتم تكريم الطلاب الأوائل عن طريق منحهم شهادات التقديرات والهدايا القيمة، والآن مع خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية فور ظهورها:

قم بالدخول إلى بوابة الازهر الالكترونية.

قم بالدخول إلى القسم الخاص نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل كامل.

قم بالضغط على كلمة “النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

وسيتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 بعد اعتماد النتيجة من قبل فضيلة الشيخ، وأكدت مصادر مطلعة أن جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت في كافة الكنترولات بجميع محافظات الجمهورية، وحاليا يتم التأكد من الدرجات الموضوعة ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، يذكر أن امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية قد أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر مايو الماضي داخل لجان مدرسية وفقا للخطة التي اعتمادها القطاع.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2022

وحاليا ينتظر الطلاب الكشف عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2022، ويتم توزيع الدرجات على النحو التالي:

مادة القرآن الكريم من 50 درجة.

مادة اللغة العربية من 50 درجة.

مادة الرياضيات من 50 درجة.

مادة التربية الإسلامية من 50 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية من 25 درجة.

مادة العلوم من 25 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية من 25 درجة.

من المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية عبر بوابة الازهر الالكترونية خلال ساعات من الآن، خاصة وأن أعمال التصحيح قد تم الاعلان عن الانتهاء منها، كما سيتم ارسال كشوف النتائج إلى كافة المعاهد الازهرية على مستوى الجمهورية ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة وبشكل مجاني، كذلك سيتم رفع نتيجة الاعدادية الازهرية عبر الموقع المخصص لذلك.

ينتظر الالاف من الطلاب على أحر من الجمر الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 الترم الثاني في جميع المحافظات، حيث ستعلن نتيجة الاعدادية الازهرية خلال هذا الأسبوع على أقصى تقدير، وسيتم عرض نتائج اعدادي الازهر من خلال بوابة الازهر الالكترونية ليتم الاستعلام عنها الطلاب في أقل من دقيقة اونلاين بالدرجات.