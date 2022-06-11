الدفاع الروسية تعلن تدمير نقطة تمركز لمرتزقة في خاركيف بصواريخ عالية الدقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير نقطة تمركز لمرتزقة أجانب في مقاطعة خاركيف بصواريخ عالية الدقة، وكذلك إسقاط مقاتلتين تابعتين للجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، الفريق إيجور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي، مقاتلتين من نوع “ميج-29″ و”سو-25” واحدة في مقاطعة نيكولايف والأخرى في مقاطعة خاركوف.

وأضاف المتحدث أن الطيران الحربي قصف 48 نقطة تمركز للقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على أكثر من 170 عنصرا من القوميين، وتدمير 5 دبابات ومخزنا للأسلحة.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع فإن أكثر من 300 عنصر من القوميين الأوكرانيين تم القضاء عليهم في عمليات قصف بالصواريخ والمدفعية خلال العمليات العسكرية اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير بطارياتين لصواريخ “جراد”، و9 مخازن أسلحة ووقود.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية أسفرت العملية العسكرية الخاصة منذ انطلاقها وحتى اليوم عن تدمير 198 مقاتلة، و130 طائرة هليكوبتر، و1180 طائرة بدون طيار، و337 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3503 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و506 قاذفات صواريخ متعددة.