الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين لأوكرانيا فى نيكولايف وخاركوف

جدة - نرمين السيد - وفى بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية، قال المتحدث باسم الوزارة، الفريق إيجور كوناشينكوف، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال اليوم الماضى، مقاتلتين من نوع "ميج-29" و"سو-25" واحدة فى مقاطعة نيكولايف والأخرى فى مقاطعة خاركوف، خلال تدمير نقطة لتمركز مرتزقة أجانب.

وأضاف المتحدث الروسى، أن الطيران الحربى قصف 48 نقطة تمركز للقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على أكثر من 170 عنصرا من القوميين، وتدمير 5 دبابات ومخزن للأسلحة.

كما أشار إلى القضاء على أكثر من 300 عنصر من "القوميين الأوكرانيين" فى عمليات قصف بالصواريخ والمدفعية خلال العمليات العسكرية اليوم الماضى، بالإضافة إلى تدمير بطاريتين لصواريخ "جراد"، و9 مخازن أسلحة ووقود.