جدة - نرمين السيد - انعقد بتونس خلال الفترة من 9 حتى 10 يونيو 2022، اجتماع تحضيرى لهيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربى، برئاسة الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائب وزير الداخلية فى السعودية، عضو هيئة أمناء الجائزة، ممثل رئيس الهيئة.





جاء ذلك بتوجيه من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية السعودى، الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربى. وناقش الاجتماع عددا من القضايا المهمة منها تقرير الأمين العام للجائزة عن نشاطات الأمانة العامة خلال الفترة الماضية، وانعكاسات جائحة كورونا على سير الأعمال، وتشكيل اللجان اللازمة لتقييم الأعمال المشاركة، إلى غير ذلك من المسائل التى تهم الجائزة. وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات التى سيتم رفعها إلى رئيس الهيئة للتوجيه بشأنها.

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