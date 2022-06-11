غازبروم الروسية: مستمرون بعمليات شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فيلت آم زونتاج" الأسبوعية، قال ممثلون لصناعة الغاز إن العقوبات الروسية على "غازبروم جرمانيا" والشركات التابعة لها، قد تكلف دافعى الضرائب الألمان ومستخدمى الغاز خمسة مليارات يورو إضافية ـ بما يعادل 5.4 مليار دولار ـ سنويا لدفع ثمن الغاز البديل.
وكانت روسيا قررت فى مايو وقف إمداد شركة غازبروم جرمانيا، التى كانت فرعًا ألمانيًا لشركة غازبروم، بعد أن وضعت برلين الشركة تحت الوصاية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
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