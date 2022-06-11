نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج الكويت app.moe.edu.kw إحصائيات المدارس وتوقيت النتائج (العاشر – الحادي عشر) في المقال التالي
موعد نتائج الكويت app.moe.edu.kw والتي تقوم وزارة التربية والتعليم بمتابعة إحصائيات المدارس التي رفعت النتائج على رابط بوابة التعليم بالكويت للنتائج، وذلك للمراحل الابتدائية وأيضا المتوسطة، وفي أحد المواقع الرسمية للكويت والصحف الرسمية قام المتحدث باسم الوزارة بالإفصاح عن موعد استخراج نتائج الطلاب في كل من الصفين العاشر والحادي عشر، من المحلة المتوسطة، على أن يتم الإعلان عن المدارس التي رفعت المدارس ليتم الاستعلام عن نتائج الطالب بالرقم المدني.
موعد نتائج الكويت app.moe.edu.kw إحصائيات المدارس وتوقيت النتائج (العاشر – الحادي عشر)
تستمر المدارس بدولة الكويت التي قامت بالانتهاء من مراجعة نتائج الطلاب في كل من الصف العاشر والحادي عشر برفع النتائج رسميا عبر حساب المعلم على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث رفعت أغلب المدارس النتائج على البوابة الرسمية، وقد تم الإفصاح عن المدارس كما تم الإعلان عن الموعد المقرر فيه الإعلان عن جميع نتاج الطلاب للصف العاشر والحادي عشر.
إحصائيات المدارس التي رفعت النتائج
- عدد 32 مدرسة في محافظة الجهراء.
- كما قامت 23 مدرسة في محافظة الفروانية برفع النتائج.
- وعدد 63 مدرسة في محافظة الأحمدي.
- وأيضا 17 مدرسة في محافظة العاصمة الكويت.
- وفقط 3 مدارس في محافظة مبارك الكبير.
- وأيضا 4 مدارس خاصة.
- عدد 7 مدارس في محافظة حولي.
ويقوم الطالب بالانتظار حتى تقوم جميع المدارس برفع النتائج ويعلن موقع وزارة التربية والتعليم بعدها على منصة تويتر الإعلان عن نتائج العاشر والحادي عشر، وقد أعلن من قبل أنها ستكون في الأحد 12 يونيو 2022، ويقوم الطالب باستخراجها بالرقم المدني، وقد قام عدد كبير من المدارس برفع النتائج على البوابة إلا أن الطالب يقوم بالبحث عنها رسميا والتعرف عليها في الموعد الذي قامت الوزارة بتحديده، حيث تقوم وقتها بتفعيل الدخول على الرابط.
خطوات استخراج نتائج الطلاب
- يتوجه الطالب إلى بوابة وزارة التربية والتعليم الإلكترونية أو عبر بوابة النتائج مباشرة
- يتم تسجيل دخول الموقع.
- يقوم باختيار ايقونة “نتائج الطلبة”.
- يتم تحديد نتائج العاشر أو الحادي عشر.
- يقوم بإدخال الرقم المدني فقط.
- يبدأ البحث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد نتائج الكويت app.moe.edu.kw إحصائيات المدارس وتوقيت النتائج (العاشر – الحادي عشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.