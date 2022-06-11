موعد نتائج الكويت app.moe.edu.kw والتي تقوم وزارة التربية والتعليم بمتابعة إحصائيات المدارس التي رفعت النتائج على رابط بوابة التعليم بالكويت للنتائج، وذلك للمراحل الابتدائية وأيضا المتوسطة، وفي أحد المواقع الرسمية للكويت والصحف الرسمية قام المتحدث باسم الوزارة بالإفصاح عن موعد استخراج نتائج الطلاب في كل من الصفين العاشر والحادي عشر، من المحلة المتوسطة، على أن يتم الإعلان عن المدارس التي رفعت المدارس ليتم الاستعلام عن نتائج الطالب بالرقم المدني.

موعد نتائج الكويت app.moe.edu.kw إحصائيات المدارس وتوقيت النتائج (العاشر – الحادي عشر)

تستمر المدارس بدولة الكويت التي قامت بالانتهاء من مراجعة نتائج الطلاب في كل من الصف العاشر والحادي عشر برفع النتائج رسميا عبر حساب المعلم على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث رفعت أغلب المدارس النتائج على البوابة الرسمية، وقد تم الإفصاح عن المدارس كما تم الإعلان عن الموعد المقرر فيه الإعلان عن جميع نتاج الطلاب للصف العاشر والحادي عشر.

إحصائيات المدارس التي رفعت النتائج

عدد 32 مدرسة في محافظة الجهراء.

كما قامت 23 مدرسة في محافظة الفروانية برفع النتائج.

وعدد 63 مدرسة في محافظة الأحمدي.

وأيضا 17 مدرسة في محافظة العاصمة الكويت.

وفقط 3 مدارس في محافظة مبارك الكبير.

وأيضا 4 مدارس خاصة.

عدد 7 مدارس في محافظة حولي.

ويقوم الطالب بالانتظار حتى تقوم جميع المدارس برفع النتائج ويعلن موقع وزارة التربية والتعليم بعدها على منصة تويتر الإعلان عن نتائج العاشر والحادي عشر، وقد أعلن من قبل أنها ستكون في الأحد 12 يونيو 2022، ويقوم الطالب باستخراجها بالرقم المدني، وقد قام عدد كبير من المدارس برفع النتائج على البوابة إلا أن الطالب يقوم بالبحث عنها رسميا والتعرف عليها في الموعد الذي قامت الوزارة بتحديده، حيث تقوم وقتها بتفعيل الدخول على الرابط.

خطوات استخراج نتائج الطلاب