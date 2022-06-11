نتيجة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 ظهرت بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الشرقية

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عمر شويل - جدة نتيجة الاعدادية محافظة الشرقية، اعتمد المحافظ اليوم الدكتور ممدوح غراب نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني. وهي من ضمن الأمور التي شغل بال الطلاب والأولياء مؤخرا، وكان من المقرر عرض نتيجة محافظة الشرقية يوم الخميس الماضي، ولكن تم تأجيل هذا الموعد نظرا لأن أعمال لجان التصحيح لم تكتمل، وقد تم التحقق من درجات كل الطلاب قبل عرضها عليهم، كما بلغت نسبة النجاح لهذه السنة نسبة 84 في المئة في نتيجه الشهاده الإعدادية الشرقية، وقد قدم المحافظ تهانيه لكل الطلاب والأهالي وثمّن جهود المديرية التي حرصت على إتمام كل الإجراءات من أجل عرض النتائج في الوقت المناسب، في هذا المقال سنتحدث عن تفاصيل نتيجة الإعدادية الشرقية 2022 وطريقة الاستعلام عنها، تابعوا معنا.

نتيجة الاعدادية محافظة الشرقية

ظهرت اليوم السبت 11 يونيو نتيجة الاعدادية محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس الفصل الثاني. ومن الممكن الآن الاستعلام عنها من خلال بوابة نتيجة الشرقية، ويذكر أنه قد تقدم للامتحانات 136 ألف طالب و 982 طالب وطالبة وتقسموا إلى 134 ألف و750 طالب وطالبة، والآن أصبح في إمكانهم استخراج نتائجهم بعد أن اعتمدها المحافظ بحضور وكيل الوزارة، كما قدم تهانيه للطلاب الناجحين.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

تزامنا مع الإعلان الرسمي عن نتيجه الشهاده الاعدادية الشرقية، تم الإعلان أيضا عن أسماء الطلاب الأوائل الذين تحصلوا على درجات ممتازة في محافظة الشرقية. منهم محمد صلاح نبوي وسلمى السيد عبد الباقي وبوسي محمود رجب ومنة زكي محمود تهامي وياسمين عبد العزيز ومريم نوح السيد، وهاجر الدسوقي وغيرهم، والاستعلام عن النتائج يكون باتباع الخطوات التالية:

بداية يجب على الطالب أن يذهب إلى رابط مديرية محافظه الشرقية http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx

بعد الدخول إلى البوابة، عليه أن يقوم بالضغط على خيار خدمات البوابة الإلكترونية.

يذهب مباشرة إلى الخيارات، يضغط على نتائج الامتحانات

بعدها يختار الإدارة التابع لها الطالب الذي يريد الاستعلام عن نتيجته. يدرج رقم الجلوس في المكان المخصص له، ثم يضغط على زر البحث الموجود بجانبه.

ستظهر له نتيجته بتفاصيلها مع الدرجات التي حصل عليها، يمكنه أيضا طباعتها والاحتفاظ بها. وبهذا يكون الطالب أتم كل الخطوات للاستعلام عن نتيجه الاعدادية 2022 الشرقية.

أصبح الاستعلام الآن ممكنا على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية والتي كانت مقررة يوم الخميس. وتم التأجيل حتى انتهت لجان التصحيج من عملها وقامت برصد درجات كل الطلاب والتحقق منها جيدا قبل عرضها. وتحصل الطلاب على درجات ممتازة بمجامعيع فاقت 200 درجة في مختلف المدارس المتواجدة بمحافظه الشرقيه، وقد دعا المحافظ الطلاب إلى المحافظة على هذا لمستوى في الثانوية.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال نتيجة الاعدادية محافظة الشرقية التي اعتمدها المحافظ اليوم. لكل من كانوا ينتظرون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، ويمكنكم استخراجها من خلال الخطوات التي ذكرناها لكم فيما سبق.