أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2022 في المملكة العربية السعودية تحديثات شركة أرامكو

في الأسبوع الأول من كل شهر يقوم المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن أسعار البنزين الجديدة، حيث تقوم شركة أرامكو والتي هي من أكبر الشركات في المملكة العربية التي تقوم باستخراج البترول، وتصديره أيضا للخارج، بعمل تحديثات كل شهر لأسعار البنزين الجديدة، وينتظر المواطنين التحديثات التي تقوم بها الشركة ليقوموا بالتعرف على أسعار البنزين الجديدة، والتي يتم التحديث في اليوم العاشر من كل شهر، وكانت تحديثات شهر مايو الماضي بها ثبات في أسعار البنزين في بعض البلاد، بسبب ما حدث من حرب بين روسيا وأوكرانيا وواجهت المملكة العربية السعودية ضغطً كبيرًا في تصدير كميات كبيرة من البترول، لذلك كان هناك ارتفاع في أسعار الشهر الماضي، والتي تم الإعلان عنها من يوم العاشر من شهر مايو وحتى العاشر من شهر يونيو.

تحديثات شركة أرامكو لأسعار البنزين

يتم حتى الآن العمل بأسعار الشهر الماضي، والتي تم بدء العمل بها من اليوم الحادي عشر من شهر مايو، حتى يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في يوم الجمعة الموافق العاشر من شهر يونيو 2022، ولكن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة من يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر يونيو، حيث إنه يبدأ العمل بالأسعار الجديدة في يوم الحادي عشر من كل شهر، وينتظر المواطنين الأسعار الجديدة، حتى يعلموا هل يوجد زيادة في الأسعار التي سيتم تطبيقها، أم يكون هناك انخفاض في الأسعار أم ثبات بها، وذلك بعد أن حدث حريق كبير في شركة أرامكو السعودية منذ أسابيع قليلة، وقد نتج عن هذا الحريق خسائر كبيرة في الشركة.

أسعار البنزين المطبقة حالياً لشهر يونيو 2022

قامت الشركة بالإعلان عن الأسعار الجديدة، ولكن كل ما هو كان متداول يكون تنبؤات من الأشخاص وتوقعات بالأسعار، ولكن قامت الشركة خلال الساعات القليلة الماضية بالإعلان عن التحديثات الجديدة في أسعار البنزين، والتي من المتوقع أن تكون الأسعار نفس الأسعار التي تم تطبيقها من شهر مايو الماضي، وأسعار شهر يونيو والتي يتم بها العمل حتى الآن هي: