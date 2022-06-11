نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ يومين أنه سيتم اعتماد الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الشرقية يوم السبت، وقام بالتأكيد على أن نسبة النجاح تجاوزت الثمانين في المائة، وسيتم الإعلان عن اوائل طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية عقب الانتهاء من مراجعة أوراق الاختبارات، التوتر يسود بين أهالي محافظة الشرقية بسبب تأخر نتيجة الصف الثالث الاعدادي، والجميع يبحث في محركات البحث المتواجدة عن أي معلومة تخص نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي التابعين لمحافظة الشرقية، ولكن أكد الدكتور ممدوح غراب على أنه سيتم ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي عقب الانتهاء من اعتمادها مشيرًا أنها ستظهر في يوم السبت.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

نتيجة اوائل طلاب الصف الثالث الاعدادي سيتم الاعلان عنها ورفعها بأسماء المتفوقين على الصفحة الرئيسية التابعة لمحافظة الشرقية عبر فيسبوك، أو المنصة الإلكترونية المخصصة لمحافظة الشرقية، وأوضح المسؤولون عن محافظة الشرقية أن من أسباب تأخر رفع النتيجة ضرورة التأكد من تصحيح أوراق الاختبارات بنجاح والتي تأخذ هذه العملية مدة لا تقل عن يوم وكان مقرر أن نتيجة الشهادة الاعدادية ستظهر السبت .

اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي

مع صباح يوم السبت انتشر خبر اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لعام 2022 محافظة الشرقية، وتجاوزت نسبة نجاح الطلاب الثمانين في المائة، هرول جميع أولياء الأمور وطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي على الدخول للبوابة الالكترونية التابعة لمحافظة الشرقية لمعرفة نتائج الطلاب، حيث قد أوضحت الوزارة في خلال وقت سابق أن النتائج سيتم الكشف عنها إلكترونيا ليقوم الطلبة والطالبات بالاستعلام عنها من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة توفيرا للوقت والجهد باستخدام أساليب التواصل الحديثة في تقديم الخدمات للطلاب ومن بينها إعلام الطلاب بنتائجهم.

أوائل الصف الثالث الاعدادي

وفي إطار الكشف عن النتيجة قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتهنئة طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الناجحين في الاختبارات، وقام بتهنئة اوائل الشهاده الاعداديه بأسمائهم ، وأوضح أنه سيتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة بعد الانتهاء من اعتماد ورفع جميع نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي التابعين لكل المحافظات، ناصحا الطلاب بالحفاظ على المستوى التعليمي لأن تقدم الأمم نحو المستقبل اساسة التعليم