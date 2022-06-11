متى تبدا الاختبارات النهائيه الترم الثالث في السعودية 2022

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متى تبدا الاختبارات النهائيه الترم الثالث بحسب وزارة التعليم؟ حيث كشفت التعليم السعودية عن موعد بدء الاختبار النهائي للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443-2022 ، وقالت في بيانها بأن التعليم سيكون وجهًا لوجه مع العودة إلى العمل، وبالتزامن مع بدء العد التنازلي للاختبارات النهائية لجميع مراحل التعليم العام نوضح فيما يلي تاريخ بدء الاختبار النهائي 2022.
متى تبدا الاختبارات النهائيه الترم الثالث
- نشرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية جدولاً بجميع الأنشطة والأعياد والأيام الدراسية للفصل الدراسي الثالث، حيث بدأ الفصل الثالث بتاريخ السابع عشر من شهر شعبان الفائت على أن تبدأ اجازة الأسبوع المطولة الأخيرة لهذا العام بتاريخ 16 ذو القعدة 1443، فيما يلي تتمة ماتبقى من الموسم الدراسي 1443:
|الحدث
|التاريخ بالهجري
|التاريخ بالميلادي
|بداية الفصل الدراسي الثالث
|17 – 8 – 1443
|20 – 3 – 2022
|بداية إجازة عيد الفطر
|24 – 9 – 1443
|25 – 4 – 2022
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|7 – 10 – 1443
|8 – 5 – 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24 – 10 – 1443
|25 – 5 – 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16 – 11 – 1443
|15 – 6 – 2022
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|1 – 12 – 1443
|30 – 6 – 2022
اختبار الفصل الثالث النهائي
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث والأخير، وذكرت أن الاختبارات النهائية ستبدأ يوم الأحد 19 يونيو 2022 م ، الموافق لـ 20 ذو القعدة 1443 هـ ، وتستمر فترة الاختبار النهائي لمدة اثني عشر يومًا ، ووفقًا للجدول الزمني الذي تنشره الوزارة، تنتهي الامتحانات يوم 27 يونيو 2022، فيما يلي جدول الأسابيع الدراسية لهذا الفصل:
|الأسبوع الحادي عشر
|6 / ذو القعدة / 1443 هـ
|10/ ذو القعدة / 1443 هـ
|الأسبوع الثّاني عشر
|13 / ذو القعدة / 1443 هـ
|17 / ذو القعدة / 1443 هـ
|الأسبوع الثّالث عشر
|20 / ذو القعدة / 1443 هـ
|24/ ذو القعدة / 1443 هـ
|الأسبوع الرّابع عشر
|27 / ذو القعدة / 1443 هـ
|1/ ذو الحجّة / 1443 هـ
تقويم الدراسة الجديد 1443
- كشفت وزارة التعليم السعودية عن تواريخ التقويم التفصيلي الدراسي للسنة الدراسية 2022 ، وللتذكير فإن أول أيام بدء الدراسة كان بتاريخ 21 محرم 1443 هـ ، على تبدأ عطلة نهاية السنة الدراسية بتاريخ الأول من ذو الحجة المقبل، فيا يأتي جدول الدراسة لسنة 1443:
|الحدث
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|21 – 01 – 1443
|29 – 8 – 2021
|إجازة اليوم الوطني
|15 – 2 – 1443
|22 – 9 – 2021
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|11 – 3 – 1443
|17 – 10 – 2021
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|29 – 3 – 1443
|4 – 11 – 2021
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|20 – 4 – 1443
|25 – 11 – 2021
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني
|1 – 5 – 1443
|5 – 12 – 2021
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|15 – 5 – 1443
|19 – 12 – 2021
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|3 – 6 – 1443
|6 – 1 – 2022
|بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|13 – 6 – 1443
|16 – 1 – 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|1 – 7 – 1443
|2 – 2 – 2022
|إجازة يوم التأسيس
|21 – 7 – 1443
|22 – 2 – 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|22 – 7 – 1443
|23 – 2 – 2022
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني للطلاب
|7 – 8 – 1443
|10 – 3 – 2022
|بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|17 – 8 – 1443
|20 – 3 – 2022
|بداية إجازة عيد الفطر
|24 – 9 – 1443
|25 – 4 – 2022
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|7 – 10 – 1443
|8 – 5 – 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24 – 10 – 1443
|25 – 5 – 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16 – 11 – 1443
|15 – 6 – 2022
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|1 – 12 – 1443
|30 – 6 – 2022
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