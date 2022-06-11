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متى تبدا الاختبارات النهائيه الترم الثالث في السعودية 2022

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عمر شويل - جدة متى تبدا الاختبارات النهائيه الترم الثالث في السعودية 2022 - ثقفني

متى تبدا الاختبارات النهائيه الترم الثالث بحسب وزارة التعليم؟ حيث كشفت التعليم السعودية عن موعد بدء الاختبار النهائي للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443-2022 ، وقالت في بيانها بأن التعليم سيكون وجهًا لوجه مع العودة إلى العمل، وبالتزامن مع بدء العد التنازلي للاختبارات النهائية لجميع مراحل التعليم العام نوضح فيما يلي تاريخ بدء الاختبار النهائي 2022.

متى تبدا الاختبارات النهائيه الترم الثالث

  • نشرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية جدولاً بجميع الأنشطة والأعياد والأيام الدراسية للفصل الدراسي الثالث، حيث بدأ الفصل الثالث بتاريخ السابع عشر من شهر شعبان الفائت على أن تبدأ اجازة الأسبوع المطولة الأخيرة لهذا العام بتاريخ 16 ذو القعدة 1443، فيما يلي تتمة ماتبقى من الموسم الدراسي 1443:
الحدث التاريخ بالهجري التاريخ بالميلادي
بداية الفصل الدراسي الثالث 17 – 8 – 1443 20 – 3 – 2022
بداية إجازة عيد الفطر 24 – 9 – 1443 25 – 4 – 2022
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 7 – 10 – 1443 8 – 5 – 2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 24 – 10 – 1443 25 – 5 – 2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 16 – 11 – 1443 15 – 6 – 2022
بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1 – 12 – 1443 30 – 6 – 2022

اختبار الفصل الثالث النهائي

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث والأخير، وذكرت أن الاختبارات النهائية ستبدأ يوم الأحد 19 يونيو 2022 م ، الموافق لـ 20 ذو القعدة 1443 هـ ، وتستمر فترة الاختبار النهائي لمدة اثني عشر يومًا ، ووفقًا للجدول الزمني الذي تنشره الوزارة، تنتهي الامتحانات يوم 27 يونيو 2022، فيما يلي جدول الأسابيع الدراسية لهذا الفصل:

الأسبوع الحادي عشر 6 / ذو القعدة / 1443 هـ 10/ ذو القعدة / 1443 هـ
الأسبوع الثّاني عشر 13 / ذو القعدة / 1443 هـ 17 / ذو القعدة / 1443 هـ
الأسبوع الثّالث عشر 20 / ذو القعدة / 1443 هـ 24/ ذو القعدة / 1443 هـ
الأسبوع الرّابع عشر 27 / ذو القعدة / 1443 هـ 1/ ذو الحجّة / 1443 هـ

تقويم الدراسة الجديد 1443

  • كشفت وزارة التعليم السعودية عن تواريخ التقويم التفصيلي الدراسي للسنة الدراسية 2022 ، وللتذكير فإن أول أيام بدء الدراسة كان بتاريخ 21 محرم 1443 هـ ، على تبدأ عطلة نهاية السنة الدراسية بتاريخ الأول من ذو الحجة المقبل، فيا يأتي جدول الدراسة لسنة 1443:
الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 21 – 01 – 1443 29 – 8 – 2021
إجازة اليوم الوطني 15 – 2 – 1443 22 – 9 – 2021
إجازة نهاية أسبوع مطولة 11 – 3 – 1443 17 – 10 – 2021
إجازة نهاية أسبوع مطولة 29 – 3 – 1443 4 – 11 – 2021
بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 20 – 4 – 1443 25 – 11 – 2021
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 1 – 5 – 1443 5 – 12 – 2021
إجازة نهاية أسبوع مطولة 15 – 5 – 1443 19 – 12 – 2021
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 3 – 6 – 1443 6 – 1 – 2022
بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13 – 6 – 1443 16 – 1 – 2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 1 – 7 – 1443 2 – 2 – 2022
إجازة يوم التأسيس 21 – 7 – 1443 22 – 2 – 2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 22 – 7 – 1443 23 – 2 – 2022
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني للطلاب 7 – 8 – 1443 10 – 3 – 2022
بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17 – 8 – 1443 20 – 3 – 2022
بداية إجازة عيد الفطر 24 – 9 – 1443 25 – 4 – 2022
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 7 – 10 – 1443 8 – 5 – 2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 24 – 10 – 1443 25 – 5 – 2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 16 – 11 – 1443 15 – 6 – 2022
بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1 – 12 – 1443 30 – 6 – 2022

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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