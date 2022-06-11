قتيلان وأكثر من 130 معتقلا خلال احتجاجات في البلاد.. بعد إساءة قيادي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أعلنت السلطات الهندية اليوم السبت، عن مقتل متظاهرين اثنين واعتقال أكثر من 130 آخرين خلال مظاهرات في الشوارع اندلعت بعد تصريحات مسؤول في الحزب الحاكم عن النبي محمد.

واجتاح الغضب العالم الإسلامي منذ الأسبوع الماضي، عندما علقت متحدثة باسم حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على العلاقة بين النبي وزوجته الصغرى في برنامج مناظرة تلفزيوني.

وخرج المسلمون إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة بأعداد كبيرة في أنحاء الهند والدول المجاورة للتنديد بهذه التصريحات، وأطلقت الشرطة النار على حشد في مدينة رانتشي بشرق الهند.

وصرح ضابط شرطة من مدينة رانشي بشرق البلاد بأن "الشرطة أجبرت على فتح النار لتفريق المتظاهرين.. مما أدى إلى مقتل اثنين".

وقال الضباط إن الحشد تحدى أوامرهم بعدم السير من المسجد إلى سوق، وألقوا الزجاجات المكسورة والحجارة عندما حاولت الشرطة تفريق المسيرة بالهراوات.