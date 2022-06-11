عاجل- لأول مرة.. متوسط سعر البنزين يتخطى مستوى 5 دولارات للجالون فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - ارتفع متوسط سعر البنزين فى الولايات المتحدة ليتخطى مستوى 5 دولارات للجالون الواحد، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، حسبما أفاد نبأ عاجل عبر مواقع إخبارية عالمية، منذ قليل.





وتبرر إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الجمعة، ارتفاع أسعار الوقود فى الولايات المتحدة سببه الأزمة الروسية الأوكرانية التى اندلعت منذ 24 فبراير الماضى، بينما انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب ذلك، مؤكدًا أن أسعار الوقود بدأت فى الارتفاع قبل ذلك بكثير.

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