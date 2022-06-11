بولندا: ارتفاع أعداد الفارين من أوكرانيا إلى 4 ملايين لاجئ

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوكالة، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلها راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن 24 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الجمعة، مقابل 25 ألفا و200 لاجئ فى اليوم السابق عليه.

كانت بولندا قد مررت فى شهر مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.