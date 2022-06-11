الخارجية الروسية: سنرد بالشكل المناسب على زيادة قوات الناتو فى بولندا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن موسكو سترد بالشكل المناسب على تعزيز قوات حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى بولندا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم السبت، أن البلاد استقبلت حتى الآن 3 ملايين و976 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى. وأشارت الوكالة فى تغريدة عبر "تويتر"، إلى أن 24 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد، أمس الجمعة، مقابل 25 ألفًا و200 لاجئ فى اليوم السابق عليه. وكانت بولندا مررت مشروع قانون فى شهر مارس الماضى، لتقديم حزمة دعم واسعة للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ليتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا، ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

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