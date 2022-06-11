نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 (ظهرت حالاً) نسبة النجاح 84% في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت صباح اليوم السبت 11 يونيو، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بمحافظة الشرقية، بعدما اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية النتيجة، وأعلن نسبة النجاح والتي بلغت 84% على مستو سائر الإدارات التعليمية والمدارس بمحافظة الشرقية، وقد حصل طالب واحد على الدرجات النهائية في جميع المواد بمجموع كلي 280 درجة، وبلغ عدد الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 11 طالب، ومن المقرر أن يتم تكريمهم بمقر المحافظة بمدينة الشرقية، تقديراً لهم على ما بذلوه من جهد في المذاكرة والتحصيل.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

وفرت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية على الإنترنت، روابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بالمحافظة بالإسم ورقم الجلوس، قم بالإستعلام عن نتيجتك الأن الكترونياً بدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، من خلال رقم الجلوس واسم الطالب في الشهادة الإعدادية، مع الأخذ في الإعتبار الضغط الواقع على موقع اعلان النتيجة في نفس لحظة الإعلان، لذا استمر في إعادة المحاولة حتى تحميل الصفحة وظهور النتيجة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

اعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح 83.96%، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة 136 ألف و996 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين منهم للإمتحانات 135 ألف و865 طالب وطالبة، وقد تقدم السيد المحافظ بتهانيه للطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، مطالباً إياهم ببذل مزيد من الجهد خلال السنوات الدراسية المقبلة، حيث أنه بالعلم وبالعلم فقط تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالإسم

أعلنت البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بالمحافظة، للإستعلام برقم الجلوس، وللتعرف على النتيجة بالإسم، يكون من خلال كشوف الأسماء التي تعلقها المدرسة في مكان ظاهر للطلاب، من أجل تمكنهم من الإستعلام عن نتيجتهم بالإسم، في حالة فقدان أو نسيان رقم الجلوس.

يمكننا المساعدة في احضار النتيجة، من خلال مراسلتنا في التعليقات وترك رقم الجلوس، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق وألف مبروك للناجحين.