نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 ، على مدار الأيام الماضية تم اعتماد نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في العديد من محافظات مصر، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر يونيو 2022 تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية من قبل سيادة المحافظ الدكتور ممدوح غراب خلال اجتماع رسمي بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد رمضان غريب، وقد تم الاعتماد الرسمي للنتيجة بنسبة نجاح بلغت 84.26% من إجمالي عدد الطلبة والطالبات المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المنتهي 2021/2022، وتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم ويتم الاستعلام الإلكتروني عنها من قبل الطالب أو ولي أمره.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

في الصباح الباكر من اليوم السبت تم التصديق من قبل محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على نتيجة الطلاب في الصف الثالث الإعدادي لآخر العام الدراسي بنسبة نجاح بلغت 84.26%، وذلك بعد أن تم تقديم موسم امتحانات ناجح تحت إشراف مديري الإدارات التعليمية بجميع المحافظات المصرية، تم خلالها تأمين لجان الامتحان على أعلى مستوى لمنع حدوث حالات الغش، إلى جانب التأمين الصحي عبر تنفيذ تعليمات وزارة الصحة للوقاية من انتشار كوفيد 19 بين الطلاب وبعضهم.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022

وجدير بالذكر انطلاق الامتحانات الخاصة بإتمام مرحلة التعليم الأساسي بحضور 136 ألف و982 من الطلاب خلال العام الدراسي الحالي، حيث تم توزيعهم على 769 لجنة امتحانية متفرقة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة والبالغ عددها 20 إدارة، وخلال اعتماد سيادة المحافظ للنتيجة أوصى الطلاب الناجحين خلال الشهادة الإعدادية بالحفاظ على تفوقهم في سنوات التعليم القادمة مؤكداً أن بالتعليم تتقدم الأمم وترتقي.

خطوات استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي

يتم استخراج نتيجة الثالث الإعدادي بواسطة رقم جلوس الطالب عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم عبر شبكة الإنترنت، فقد نوهت الوزارة في وقت لاحق أن النتائج ستكون متاحة عبر موقعها عقب اعتمادها رسمياً من قبل المحافظين، وفيما يلي الخطوات الواجب اتباعها: