الآن هنا برابط سريع نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2022 برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2022، أعتمدها الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم السبت الموافق 11 يونيو 2022، وذلك بعد حالة من الترقب والتوتر خلال اليومين السابقين، حيث كان من المقرر أن يقوم السيد الاستاذ الدكتور محافظ الشرقية باعتماد النتيجة يوم الخميس الماضي، إلا أن كنترول الشهادة الاعدادية في المحافظة قرر أن يتم تأجيل اعتماد النتيجة ليوم أو يومين لمصلحة الطلبة والطالبات.

كيف تحصل على نتيجة الاعدادية بالشرقية 2022:-

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أمام الطلبة والطالبات في اعدادية الشرقية معرفة النتيجة، وذلك من خلال الدخول على موقع نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية، والذي خصصته مديرية التربية والتعليم بالشرقية خصيصاً لجميع الطلبة والطالبات في الصف الثالث الاعدادي بالشرقية.

كما يمكن لأبناؤنا الطلبة والطالبات في اعدادية الشرقية، معرفة النتيجة من خلال القيام بإدخال تعليق يتضمن الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع، حيث أننا سوف نقوم وعلى الفور بعرض النتيجة لجميع أبناؤنا الطلبة والطالبات في الشرقية.

وبعد انتهاء السيد الاستاذ الدكتورمحافظ الشرقية من اعتماد النتيجة، قام سيادته بتوجيه التهنئة لجميع الطلبة والطالبات في الصف الثالث الاعدادي بالشرقية، كما قام سيادته بالاتصال تليفونيا بالطلاب الأوائل في اعدادية الشرقية لهذا العام.

وطالب السيد المحافظ الطلاب الأوائل في الصف الثالث الاعدادي بالشرقية بضرورة مواصلة النجاح والتفوق، وذلك من أجل تحقيق طموحاتهم في حياتهم التعليمية خلال الفترة المقبلة.

كذلك فقد وجه محافظ الشرقية الاستاذ الدكتور ممدوح غراب الشكر لجميع القيادات التعليمية وجميع العاملين في مجال التعليم وذلك لما بذلوه من جهد كبير تجاه أبناؤهم في العام الدراسي الماضي، وهو ما انعكس على الدرجات الكبيرة والتفوق لأبناؤهم الطلبة والطالبات في كل الصفوف الدراسية وخاصة طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية في المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية بأن الدولة لن تدخر جهداً من أجل تطوير العملية التعليمية، وذلك ايماناً من الدولة بأن التعليم هو قاطرة التنمية، وأنه هو السبيل الوحيد من أجل أن تعلو مصر لتكون في مكانها الطبيعي بين الأمم.

ويسر أن نقدم لجميع الطلبة والطالبات في الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية التهنئة بمناسبة النجاح والحصول على أعلي الدرجات، فقط شاركونا بتعليق يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث أننا سوف نقوم بعرض النتيجة.