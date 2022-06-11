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عمر شويل - جدة رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية sharkia.gov.eg لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني حيث ينتظر الطلاب النتائج والاسم ورقم المقعد للعام التأسيسي الثالث 2022 حصرياً لموقع صباح مصر ، بسبب نتائج الثانوية العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر ، ونشرت قائمة المدارس والإدارات التربوية الأولى لإصدار شهادة الثانوية العامة بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الثاني.

رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية sharkia.gov.eg

جاء تنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بعد طول انتظار من قبل الطلاب وأولياء الأمور ، وافق محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب مؤخرًا على نتائج دورة الشرقية الثالثة الإعدادية لعام 2022 بنسبة نجاح بلغت 84.265٪ توفر القاهرة 24 رابطًا للحصول على نتائج شهادة التأسيس لمحافظة الشرقية 2022 ، من خلال رقم المقعد فقط ، حيث نسعى جاهدين لتزويد الطلاب بالخدمات والمعلومات التي تهمهم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الشرقية

وبخصوص نتيجة 3 اعدادي الشرقية الترم الثاني 2022 بمحافظة الشرقية ورقم المقعد ، أعلنت محافظة الشرقية ، صباح اليوم ، أن نتائج الفصل الدراسي الثاني من عام 2022 حتى الصف الثالث الثانوي بلغت نسبة نجاح 84.26٪ ، موقع كايرو 24 متاح للطلاب الأعزاء ، من أجل رابط لنتائج الشهادة الأولية لعام 2022 تمر مقاطعة القرش بالخطوات التالية من هنــــــــــــا.

وهنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ منطقة الشرقية الطلاب الذين حصلوا على أول شهادة الثانوية العامة في المحافظة ، كما هنأ الطلاب الذين أتموا بنجاح شهادة الثانوية العامة هذا العام ، وحث المحافظ الطلاب على التفوق في دراستهم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني الشرقية

وفي السياق ذاته ، أشاد محافظ الشرقية بمستوى أعضاء هيئة التدريس في قطاع التعليم الإعدادي بالمحافظة لجهودهم الملموسة للارتقاء بمنظومة التعليم والارتقاء بتعليم الطلاب.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج شهادة الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2022 قد تأخرت لمدة يومين بسبب إعادة مراجعة الدرجات ومراقبتها لضمان حقوق جميع الطلاب.

وكانت محافظة الشرقية من المحافظات التي شهدت حضور عدد كبير من طلبة شهادة البجروت ، حيث اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني نحو 134 ألف طالب وحمل 750 طالب شهادة الثانوية العامة.

أقيمت الامتحانات في الفترة من 21 مايو إلى 26 مايو ، ومن نهاية امتحانات الطلاب حتى اليوم بذلت لجنة التصحيحات الكثير من الجهد مقدمًا ، واستمر العمل حتى اكتمال جميع عمليات المراقبة والمراجعة والشرقية.

رابط موقع البوابة التعليمية لمحافظة الشرقية

نتائج المدرسة الإعدادية جاهزة للتقديم وافق الحاكم الطلاب الأعزاء يمكنكم الدخول على الرابط هنا للحصول على درجات الفصل الدراسي الثاني للسنة الثالثة الإعدادية ، حتى يتمكن الطلاب من فهم درجاتهم ومستواهم الثقافي.

تبلغ شهادات الثانوية الإقليمية 280 درجة موزعة على فصلين دراسيين ، و 140 درجة في الفصل الدراسي الأول و 140 درجة في الفصل الدراسي الثاني ، تتوزع في الدورات المقررة من قبل الطلاب في العام الدراسي 2022.