نتيجة الشهادة الإعدادية sharkia محافظة الشرقية تعلن بعد وقت قليل على القنوات الرسمية الإقليمية لمحافظة الشرقية، حيث يقوم السيد المحافظ بالإعلان عن اعتماد نتائج الطلاب ويقوم أيضا بإعلاء أوائل الشهادة الإعدادية بالاسم وتفعيل رابط استخراج نتائج الطلاب عبر بوابة الشرقية وبوابة نتائج الوزارة الرسمي للتيسير على الطلاب وخاصة مع الأعداد الكبيرة لطلاب الصف الثالث الإعدادي في تلك المحافظة.

(البوابة التعليمية الرسمية) نتيجة الشهادة الإعدادية sharkia محافظة الشرقية برقم الجلوس prepnatega.emis

بنجاح كبير أعلن السيد المحافظ الانتهاء من أعمال التصحيح في كنترولات المديريات التعليمية، والتي أنهت على الفور التصحيح ورفع النتائج ومراجعتها بالشكل الجيد ليتم اعتمادها من السيد الوزير، ويؤكد السيد الدكتور غراب ارتفاع أعداد أوائل الشهادة الإعدادية هذا العام أكثر من العام الماضي بين كل من البنن والبنات، وتنتظر القناة الرسمية إعلان أسماء الأوائل.

موعد تقديم الدور الثاني وتظلمات الشهادة الإعدادية

يتم في الأغلب فتح باب التظلمات على درجات الطالب بعد ثلاثة أيام إلى أسبوع من الإعلان النهائي للنتائج، حيث يتوجه الطالب للقنوات الرسمية ويتم اختيار المواد التي يريد مراجعتها ويدفع الرسوم، ويتم البت في الطلب في خلال شهرين، كما يتم الإعلان عن جدول امتحانات الدور الثاني بعد حوالي أسبوعين.

طريقة استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية (محافظة الشرقية)

من بوبة نتائج محافظة الشرقية من بوابة وزارة التعليم الإلكترونية يتم الدخول على رابط بوابة محافظة الشرقية التعليمية sharkia.gov.eg .

قم بالانتظار حتى يعمل الموقع إذا وجدت الضغط عليه كبير.

يتم التوجه إلى خدمات الوزارة أعلى الصفحة.

يقوم الطالب باختيار “نتائج الامتحانات”.

تظهر جميع مديريات المحافظة.

يقوم الطالب باختيار المديرية التي يتبع لها.

يتم إدخال رقم الجلوس ثم يبد البحث. يتم الدخول على ( البوابة الرسمية لاستخراج نتائج الإعدادية بوزارة التربية والتعليم ).

يقوم الطالب بفتح أسماء المحافظات للتعرف على نزول النتائج.

يتم اختيار المحافظة التي يتبع لها.

يقوم بإدخال رقم الجلوس.

يبدا البحث.

نسب حضور الطلاب من الإدارات التعليمية من مختلف المديريات

قام بدخول امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 136 ألف و982 طالب وطالبة.

ويكون الحضور بواقع 134 ألفًا و750 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة

وعدد 2157 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية

وكان منهم 55 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل

وأيضا 11 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين

وأخيرا كان عدد 9 طلاب بلجنة مستشفى 57357

وكانت أعداد اللجان المنتشرة بالمحافظة 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كيفية التعرف على نتائج الطلاب