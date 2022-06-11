نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استعلام” نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الشرقية الترم الثاني برقم الجلوس البوابة الالكترونيه لمديرية التربية بالشرقيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الشرقية الترم الثاني غدا السبت 11-06-2022 عبر البوابة الالكترونيه مديرية التربية والتعليم الشرقيه. وكان محمد رمضان وكيل الوزارة قد صرح للعديد من الوسائل الإعلامية المصرية انه تقرر تأجيل الإعلان عن نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي و أسماء العشرة الأوائل بسبب قرار الكونترول بضرورة إعادة تصحيح أوراق الامتحان والتدقيق فيها حتى يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان قبل رفعها بشكل رسمي على موقع الوزارة. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الشرقية الترم الثاني

علاوة على ذلك، أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم انه بمجرد الانتهاء التام من التدقيق الجيد في درجات الطلاب ستنشر نتيجة الاعدادية بمحافظة الشرقية مباشرة يوم السبت الحادي عشرة من شهر يونيو الحالي ، يذكر ان عدد طلاب الصف الثالث الاعدادي الذين اجتازوا امتحانات الترم الثاني بمحافظة الرقية وعلى مستوى جميع المدارس التعليمية بلغ اكثر من 136 ألف طالب وطالبة.

بمجرد ان تعلن مديرية التربية والتعليم بحافظة الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني للعام الدراسي الحالي يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي الذين اجتازاو امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأيام القليلة الماضية الاستعلام عن نتائجهم والتعرف على كافة درجاتهم التي تحصلوا عليها بشكل الكتروني وبكل سهولة من خلال بوبة التربية لمحافظة الشرقية sharkia.gov.eg

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

مع بداية العام الدراسي الحالي 2021-2022 أتاحت وزارة التربية والتعليم في مصر العديد من المواقع والمنصات الالكترونية. التي يمكن من خلاله الطالب في جميع المراحل التعليمة الدراسة عن بعد. او الاستعلام عن نتيجته بكل سهولة وبشكل الكتروني دون عناء التنقل خارج المنازل حفاظا على صحة وسلامة الطلاب خاصة في ظل الظروف الصحية التي تعرفها معظم مناطق دولة مصر، وإليكم خطوات استخراج نتيجة الاعدادية لمحافظة الشرقية 2022:

تسجيل الدخول من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية انقر على تبويب الخدمات بعدها مباشرة اضغط على خـدمــات الــبوابة ثم أنقر على نتائج الامتحانات رابعا اختر الإدارة التي تنتمي اليها خامسا ستظهر لك نافذة أدخل رقم الجلوس وانقر فوق عرض النتيجة وبالتالي. ستجد أن النتائج يتم تنزيلها في ثواني معدودة

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه لموضوع يهم طلاب الصف الثالث اعدادي في مصر. ألا وهو خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الشرقية الترم الثاني.