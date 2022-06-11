نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “3 إعدادي” نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الشرقية برقم الجلوس عبر بوابة sharkia.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الشرقية برقم الجلوس ، ينتظر جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية بالاسم للعام الدراسي الحالي 2021-2022. حيث أعلن محافظ الشرقيه غدا الخميس الموعد النهائي لنشر نتيجة الاعدادية بمحافظة الشرقية والإعلان عن أوائل الطلاب، يذكر ان وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية المهند محمد رمضان صرح في وقت سابق لوسائل إعلام مصرية عن تأجيل نشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الشرقية الترم الثاني 2022، بسبب الكونترول الذي قرر إعادة رصد الدراجات والتدقيق فيها جيد حتى يأخذ كل طاب حقه دون أي نقصان، ومن خلال موقعنا ثقفني الإخباري سنبين لكم الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقيه 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الشرقية برقم الجلوس

منذ بداية السنة الدراسية الجديدة عملت وزارة التربية والتعليم المصرية على تطوير المنظومة التعليمة وأتاحت العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن من خلالها دراسة الطالب عن بعدا وكذلك الاطلاع على نتائجه بشكل إلكتروني وبكل سهولة ومن ذمن هذه المواقع، البوابة الإلكتروني لمحافظة الشرقية التي سيتم من خلالها الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 بمجرد ظهورها بشكل رسمي يوم السبت 11-06-2022.

أكد المهندس محمد رمضان وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية صبيحة يوم السبت الحادي عشرة من شهر يونيو الجاري محمد رمضان، انه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس و أسماء العشرة الأوائل خلال ساعات قليلة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة الشرقية والصفحة الرئيسة للمحافظة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

طرقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022

عرف محرك بحث جوجل في مصر وبالضبط في محافظة الشرقية عمليات بحث رهيبة. عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس. لذلك نضع بين أيديكم عدة خطوات يمكن من خلالها الاطلاع على درجات الطلاب في جميع المواد. والاستعلام عن نتيجتهم بشكل إلكتروني وجاءت تلك الخطوات مبينة على النحو التالي: