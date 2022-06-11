نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية (ظهرت) الفصل الدراسي الثاني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بمحافظة الشرقية، بعد أن انتهت بالفعل أعمال اعلان النتيجة بالمحافظة، وتم ارسال أوراق النتيجة إلى مقر المحافظة بمدينة الزقازيق لإعتمادها، ونشرها في نفس اليوم عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، من أجل أن يقوم الطلاب وأولياء أمورهم بالإستعلام عنها برقم الجلوس، فمنذ انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية في 26 مايو الماضي، والأعصاب على أشدها انتظاراً لإعلان النتيجة، والحصول على درجات كل المواد، والتعرف على نسبة النجاح الإجمالية في امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الشرقية، وننشر الروابط الخاصة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي تعمل بكفاءة للحصول على النتيجة بسهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بحافظة الشرقية، محمد رمضان، أنه من المقرر أن يتم اعتماد واعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن تم التأكد من تدقيق وتصحيح المراجعات النهائية للنتيجة، والتي أصبحت جاهزة للإعلان، من أجل أن لا يطول انتظار الطلبة، والذين يرغبون بشغف في التعرف على نتيجتهم، بعد أن كان البحث قد تزايد بشكل مكثف خلال الساعات الماضية، من أجل التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الشرقية فور ظهورها وإعلانها رسمياً.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

يعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بالمحافظات، خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم اعلان أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية بالشرقية، والذين حصلوا على الدرجات النهائية في كل المواد، عقب اعتماد النتيجة مباشرةً، ومن ثم يتم رفع النتيجة عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، من أجل الإستعلام عنها بالإسم ورقم الجلوس.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني 2022 بمحافظة الشرقية، قد تقدم لأدائها 134 ألف و750 طالب وطالبة، والذين يترقبون إعلان نتيجتهم للإطمئنان عل مستوى تحصيلهم، والإستعداد للإنتقال للمرحلة التعليمية الهامة المقبلة، وهي المرحلة الثانوية، والتي ستتطلب منهم بذل مزيد من الجهد في المذاكرة والتحصيل، وبالتالي فإن نتيجة الشهادة الإعدادية من الأهمية بمكان لتحديد المستقبل التعليمي المقبل للطلاب.

تحديث

اعتمدت صباح اليوم السبت 11 يونيو، نتيجة امتحانات الشهاة الإعدادية بمحافظة الشرقية، بنسبة نجاح 84%، وحصل طالب واحد على الدرجات النهائية في كل المواد 280 درجة، وبلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة 11 طالب وطالبة، وتم اعلان النتيجة من خلال الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية بمحافظة الشرقية، وقد نشرنا في “ثقفني” رابط الإستعلام المباشر عن النتيجة، للتسهيل على الطلاب في معرفة نتيجتهم أونلاين في نفس لحظة اعلانها رسمياً.