نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظات (الغربية – المنوفية – الشرقية – أسيوط) الفصل الدراسي الثاني 2022 بالإسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بمختلف محافظات الجمهورية، خاصةً المحافظات التي لم تظهر النتيجة بها حتى الأن، وهي محافظات (الغربية – المنوفية – الشرقية – أسيوط)، والتي تظهر النتائج بها خلال الساعات المقبلة، وفقاً لما أعلنته مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، فقد انتهت بالفعل أعمال اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات الأربع، ويتبقى اعتماد النتيجة من المحافظين واعلانها مباشرة، على أن ننشر جميع الروابط الخاصة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات المتبقية، للإستعلام بالإسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية (ظهرت)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يعتمد خلال الساعات القليلة المقبلة، نتيجة امتحانات اتمام مرحلة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ليتم نشر النتيجة بعد ذلك مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث يزيد البحث بشكل مكثف حالياً، بين طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالغربية، عن رابط وموعد اعلان النتيجة، في ظل ترقب بالغ للتعرف عليها، والتعرف على مجموع الدرجات في جميع المواد، فأحصل على نتيجتك في الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية فور ظهورها، من خلال الرابط بالأسفل.

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، مساء الأربعاء، بعد أن اعتمدها السيد المحافظ بنسبة نجاح 75% على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالغربية، وتم إعلان نتيجة الأوائل وأظهرت النتيجة تفوق البنات على حساب البنين، في حصد المراكز الأولى في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية (ظهرت)

انتهت الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية، من تصحيح نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وأوضحت العينة العشوائية من تصحيح النتيجة، ارتفاع ملحوظ في نسبة النجاح، وحصول عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية، وهم الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية على مستوى سائر محافظة الشرقية، ومن المقرر أن يعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول 2022 بالمحافظة، خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم نشر النتيجة بعد ذلك مباشرة، للإستعلام بواسطة الإسم ورقم الجلوس، من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، تأجيل اعلان واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بالمحافظة، والتي كان من المقرر أن تظهر اليوم الخميس، وذلك إلى صباح السبت المقبل على أقصى تقدير، من أجل تدقيق ومراجعة النتيجة على النحو المطلوب والمرجو منها.

تحديث

بالفعل ظهرت صباح اليوم السبت 11 يونيو، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بمحافظة الشرقية، حيث اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النتيجة بنسبة نجاح 84%، وتم نشر النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية للإستعلام بالإسم ورقم الجلوس، وقد وفرنا رابط النتيجة السريع والمباشر للحصول على النتيجة الأن فور ظهورها واعتمادها رسمياً، للتسهيل والتوفير على الطلاب في عرض النتجة مباشرةً.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية (بعد قليل)

تابع أخر أخبار اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، فوفقاً لتصريحات مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الدكتورة أماني قرني، يعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد وصول أوراق النتيجة بالفعل إلى مقر المحافظة بمدينة شبين الكوم لإعتمادها، ونشرها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، عقب اعتمادها مباشرةً، لتصبح متاحة للطلبة للإستعلام عنها الكترونياً بالإسم ورقم الجلوس، على أن يتم اتاحتها بالمدارس في اليوم التالي من ظهورها على الإنترنت.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط (بعد قليل)

ساعات قليلة تفصلنا عن اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بمحافظة أسيوط، بعد تأكد انتهاء الإدارت التعليمية بالمحافظة من جميع أعمال إعلان النتيجة، حيث تتم الأن عمليات رصد أسماء الطلاب الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية في كل المواد، من أجل تكريمهم من المحافظ، وعقب ذلك يتم اعلان النتيجة بشكل رسمي عبر مديرية التربية والتعليم بأسيوط، من أجل اتاحة الفرصة للطلاب للإستعلام الإلكتروني المجاني عن النتيجة.

يمكننا المساعدة في احضار النتيجة، الخاصة بالشهادة الإعدادية الدور الأول 2022 بمحافظات (الغربية – المنوفية – الشرقية – أسيوط)، من خلال مراسلتنا في التعليقات بالأسفل وترك رقم الجلوس، لكي نقوم بإحضار النتيجة لك فور ظهورها واعتمادها رسمياً.