البيان: أبوظبى تسعى لدعم جهود الحد من آثار التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن أبوظبى تسعى لدعم الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخى، وتحقيق منظومة متكاملة للاستدامة البيئية بتعزيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتطبيقات الاقتصاد الدائرى باحتسابهما أولوية حتمية للمرحلة المقبلة.





وذكرت الصحيفة، فى افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "دور إماراتى فاعل"، أن الإمارات تعد أول دولة فى المنطقة توقع اتفاقية باريس وتصدّق عليها، وتطبق تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعى، وأول من أطلق العمل فى قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة، وأول دولة فى منطقة الشرق الأوسط تعلن عن السعى لتحقيق الحياد المناخى، ما حفز العديد من الدول على تبنى نموذج التنمية الاقتصادية المستدامة نهجاً مستقبلياً. وأشارت إلى أن الفوز باستضافة مؤتمر الأطراف "COP28" فى العام المقبل، يمثل شهادة على جهود الدولة فى العمل المناخى، ومن المؤكد أنها ستخلق زخماً أكبر للمضى قدماً فى تسريع وتيرة العمل من أجل المناخ وإيجاد حلول عملية لمواجهة تحدٍّ عالمى يؤثر فى المجتمعات كل بالتركيز على الفرص الاقتصادية التى يتيحها العمل المناخى.

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