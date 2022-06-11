مقتل مسلح فى اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة، فى بيان أوردته قناة "إن دى تى فى" الهندية، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن المسلح ينتمى لجماعة "حزب المجاهدين"، مشيرة إلى أن قوات الأمن لا تزال مستمرة فى عمليتها بالمنطقة.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.