إسرائيل: تفحم 18 حافلة فى حرائق غامضة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكره موقع هيئة البث الإسرائيلى "مكان"، فقد باشرت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاتها، لافتة إلى أن 8 حافلات أخرى تابعة لشركة نقل من "كريات شمونا" احترقت الأسبوع الماضى فى ظروف غامضة أيضًا.

وتبحث الشرطة الإسرائيلية فى تحقيقاتها حاليًا حول ما إذا كانت تلك الحوادث متعلقة بمحاولة لابتزاز إتاوة من أصحاب الشركة، حيث أصيب شاب فى مكان الحادث بجروح خطيرة جراء إندلاع شجار.