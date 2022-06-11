جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الحادث وقع عندما كان الضحايا فى طريقهم إلى إحدى القرى فى مقاطعة "كيشنجانى"، حيث فقد قائد السيارة السيطرة عليها؛ مما أدى إلى سقوطها فى القناة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين الاثنين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين جراء سقوط سيارة بقناة مياه فى الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.