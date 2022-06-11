دول «بريكس» تتعهد بتعميق التعاون الاقتصادى والتجارى

ووفقًا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم السبت، فقد أقر الاجتماع الـ12 لوزراء الاقتصاد والتجارة بدول "بريكس" بيانًا مشتركًا وعدد من المقترحات وأطر العمل فى هذه المجالات ذات الصلة، وذلك فى إطار الاستعدادات لقمة "بريكس" الـ14.
وترأس وانج ون تاو، وزير التجارة الصينى، الاجتماع الذى عقد أول أمس الخميس، عبر دائرة الفيديو، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة من دول "بريكس"، وممثلو المنظمات الدولية ذات الصلة.
ويضم "بريكس" كتلة الأسواق الناشئة التى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
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