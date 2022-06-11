العالم اليوم - بعد الضربة الإسرائيلية.. صور جوية تكشف حجم الضرر بمطار دمشق

انتم الان تتابعون خبر بعد الضربة الإسرائيلية.. صور جوية تكشف حجم الضرر بمطار دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يونيو 2022 10:18 صباحاً - كشفت صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بشركة "إيميج سات إنترناشونال"، حجم الضرر الذي لحق بمدرج مطار دمشق الدولي، الذي تسبب بخروج المهابط عن الخدمة.

وحددت الصور بشكل واضح مهابط الطائرات التي لحق بها ضرر كبير من جراء ضربة إسرائيلية استهدفت مطار دمشق الدولي، فجر الجمعة.

وكانت وزارة النقل السورية قد أصدرت بيانا قالت فيه إن "العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي تسبب بخروج المهابط عن الخدمة".

وذكرت الوزارة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير مع الإنارة الملاحية، إضافة إلى تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية نتيجة العدوان، وبالتالي تم نتيجة لهذه الأضرار تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعار آخر".

وأشارت الوزارة إلى أن "كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على إزالة آثار العدوان وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار، وستتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية".

وسبق إعلان الوزارة تأكيد سوري على تصدي الدفاعات الجوية لضربات إسرائيلية صاروخية استهدفت بعض النقاط جنوب مدينة دمشق.

ووفق "سانا"، فقد تم "إسقاط معظم الصواريخ المعادية، وأدى العدوان الإسرائيلي إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".