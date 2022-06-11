نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وفيتنام للشباب كأس أسيا تحت 23 عام 2022/06/12 القناة الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أستطاع المنتخب السعودي تحت 23 عام أن يلفت انتباه محبي الكرة السعودية، وبدأ البحث عن أخبار وموعد مباراة السعودية وفيتنام للشباب تحت 23 عام، مباراة الدور ربع النهائي للبطولة القارية المقامة في أوزبكستان، يسعى الأخضر الشباب في أستكمال مغامرته في البطولة القارية، والفوز بلقبها بعد أن أحتل صدارة مجموعته في الأدوار الأولى التمهيدية، اللقاء الهام سوف يحتضنه ملعب “لوكوموتيف” بأوزبكستان، وسوف ينقل عبر شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم، الموعد والتشكيل المتوقع ومشوار المنتخبين حتى الوصول إلي مباراة الليلة.

كان المنتخب السعودي قد أحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة، بعد أن جمع 7 نقاط من ثلاث مباريات، بدأ المشوار بالفوز الكبير بخماسية دون مقابل على منتخب طاجيكستان، ثم تعادل مع نظيرة الياباني بدون أهداف، قبل أن يختتم مباريات المجموعة بالفوز على شقيقة الإماراتي بهدفين دون رد، أما المنتخب الفيتنامي فقد جاء ثانياً في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط ،من التعادل مع تايلاند بهدف لكل منتخب، ثم التعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، قبل أن يفوز في الختام على ماليزيا بهدفين دون رد.