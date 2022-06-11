نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2022 الترم الثاني بعد التأجيل، حيث تسائل عدد كبير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي عن الموعد الجديد الذي سيتم الإعلان فيه عن ظهور نتائج ثالثة إعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام 2021-2022، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بأن الموعد النهائي لاعتماد نتيجة المرحلة الإعدادية سيكون يوم الجمعة أو بعد غد السبت على أقصى تقدير، وبحسب تصريح وكيل الوزارة محمد رمضان قال بأن التأجيل جاء على خلفية عد انتهاء مرحلة مراجعة وتدقيق درجات امتحانات الدور الأول، وأكد على أن كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات قد انتهى، وبعد نهاية المراجعة سيتم اعتماد النتائج في الموعد المحدد.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية الترم الثاني

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني خلال شهر مايو الماضي، وينتظر نحو 136 ألف و982 طالب وطالبة موعد الإعلان النهائي عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية الترم الثاني، وقد تم توزيع الطلاب والطالبات الذين خاضوا الامتحانات على نحو 769 لجنة على مستوى كافة الإدرارات التعليمية التابعة للشرقية، وقد جرت الامتحانات وسط إجراءات مشددة لمنع حالات تسريب الامتحانات والغش، كما تم العمل بكافة التدابير الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب، وفيما يتعلق بالإعلان عن النتيجة من المقرر أن تعلن بعد اعتماد محافظ الشرقية ممدوح غرب للنتائج يوم الجمعة أو يوم السبت.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية برقم الجلوس

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية 2022 بالشرقية، الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، وذلك عبر البوابة الإلكترونية التابعة للشرقية، حيث سيتمكن جميع الطلاب من الاطلاع على درجات الامتحانات بشكل فوري فور اعتماد النتائج رسميا، وبحسب ما أكدته المديرية سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلبة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع الفيس بوك، كما سيتم نشر الأسماء عبر البوابة الإلكترونية الرسمية على موقع الإنترنت، في غضون ذلك تجرى الآن في هذه اللحظات عمليات المراجعة للمرة الثانية اليوم الخميس.

نسبة نجاح الشهادة الإعدداية 2022 محافظة الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، صباح اليوم السبت الموافق 11 يونيو الجاري، بأن محافظ محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني الدور الأول، حيث بلغت نسبة النجاح نحو 84.26% للعام الدراسي 2021/2022، وتوجه المحافظ التهنئة لأوائل الطلبة كما قدم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، ويمكن الآن لما يزيد عن 136 ألف طالبة وطالبة التعرف على النتيجة بعد ظهور رسميا عبر البوابة الإلكترونية.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية بالاسم

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني معرفة نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة الشرقية، كما يتاح أيضا الحصول على درجات امتحانات الدور الأول من خلال منصة الشهادة الإعدادية، ونستعرض لكم الخطوات الصحيحة التي تمكنك من التعرف والاطلاع على النتيجة فور اعتمادها، وفي حالة كانت لديك أي سؤال برجاء ترك تعليق بالاسفل.