رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية “3 اعدادي”برقم الجلوس sharkia.gov.eg

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية للفصل الدراسي الثاني لعام 2022، هي اهم الاشياء حالياً التي تشغل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، الصف الثالث الاعدادي، وكذلك أولياء أمورهم، فقد اعلنت ادارة التعليم في محافظة الشرقية، انه من المقرر اأن يتم اعلان نتائج اعدادية الشرقية، وذلك صباح اليوم السبت، قام منذ قليل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالموافقة علي اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي لكل طلاب محافظة الشرقية، كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، عن كل تفاصيا نتائج الطلاب، في كافة مدارس وادارات محافظة الشرقية حيث جاءت نسبة النجاح بين جميع الطلاب والطالبات لتكون 84.26%، وهي نسبة رائعة مقارنة بالمحافظات.

وهناك حالة ترقب لطلبة السنة الثالثة الإعدادية وأولياء الامور في محافظة الشرقية، حيث أنهم بانتظار اعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وقد أكدوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، الانتهاء من أعمال التصحيح تحت الإشراف وطالبت بعملية المراجعة والتصحيح والرقابة، وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، عملية تصحيح الامتحان تتم على ثلاث أو أربع مراحل لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل، وتتعهد جميع لجان التصحيح الإشرافية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التصحيح. ومراجعة ومتابعة نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، ونحن نعلم أن الشهادة الاعدادية هي تمثل المرحلة الأخيرة من مرحلة التعليم الأساسي، ثم تأتي مرحلة جديدة تتمثل في التعليم الثانوي بجميع أنواعه سواء أكان الدبلومات الثانوية أم الدبلومات الفنية المختلفة (الصناعية ، الزراعية ، التجارية والفندقية) في حال حصول الطالب على المجموع الذي يؤهله وفق التنسيق المعلن للعام الدراسي، يختار الطالب التخصص الذي يعجبه ويجد ميوله هناك، ليبدأ مرحلة جديدة تخصصية يتحدد علي أساسها مسار مستقبله.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

ينتظر الجميع اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، بالنسبة للفصل الدراسي الثاني في العديد من المحافظات، واليوم السبت سيتم اعلان نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم عبر الإنترنت وذلك حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بسرعة وسهولة ودون الحاجة إلى مغادرة المنزل لضمان سلامة الطلاب

ستظهر نتيجة الطالب بمجرد تحميل الصفحة بالنسبة المئوية والدرجات الكاملة

بالدرجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية

يهتم الكثيرين بمعرفة درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، وخلال الفصل الدراسي الأول، يتم اختبار الطالب بـ 140 نقطة، أي نصف مجموع الدرجات للعام الدراسي بأكمله، ويسعى كل طالب للحصول على أعلى درجة خلال الفصل الدراسي الثاني ، وذلك لمساعدته على تحقيق أعلى الدرجات خلال الفصل الدراسي الأول. السنة يمثل مجموع الدرجات المعيار الوحيد الذي يحدد واجهة الطالب خلال مرحلة التعليم الثانوي.

آخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم الشرقية وهو الاستاذمحمد رمضان، تصريحات هامة حول أسباب التأخير في تمرير النتائج التي كان من المقرر إقرارها يوم أمس الخميس، مشيرا إلى ضرورة مراجعة قرارات الرقابة والتأكد من أن كل طالب حصل علي حقه، وأضاف أن الدرجة النهائية ستظهر بعد الانتهاء من المراجعة تمت الموافقة على النتائج من قبل المحافظ الدكتور ممدوح غراب، وسوف يتم أيضا الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل، علي مستوي الادرات، عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة والصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك واضاف ايضا أنه تم الانتهاء من التصحيحات الخاصة لأوراق إجابة الشهادات والرقابة ا عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام هو 136982 طالبًا وطالبة، موزعين على 134 ألف طالب و 750 طالب وطالبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، و 2157 طالبًا وطالبة في المرحلة الإعدادية.