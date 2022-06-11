prepnatega.emis.gov.eg بوابة النتائج الخاصة بنتائج جميع المحافظات التي تم الإعلان عن نتائج الإعدادية فيها، حيث تقوم البوابة بنشر نتائج المحافظات التي قامت برفع النتائج برقم جلوس الطلب، ويتابع الطلاب الإعلان عن نتائج محافظات المنوفية والشرقية، وقد أعلن محافظ الشرقية إعلان نتائج الطلاب السبت بينما يترقب أن يتم إعلان نتائج المنوفية في وقت قريب، وجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي بدأت عدد من المحافظات بإعلان نتائج الطلاب فيها: دمياط – كفر الشيخ – الغربية – أسوان – قنا – البحر الأحمر وغيرها.

prepnatega.emis.gov.eg بوابة النتائج برقم الجلوس (محافظة المنوفية – الشرقية) متابعة إعلان الأوائل

متابعة يومية على مدار الساعة لقرارات وزارة التربية والتعليم حول إعلان النتائج وأيضا بيانات محافظي المحافظات ومديري الإدارات التعليمية حول الانتهاء من رفع إرقام الطلب على موقع النتائج والإعلان عن أسماء الأوائل، وقامت العديد من المحافظات بنشر نتيجة الطلاب عبر الربط الرسمي الحكومي الخاص بالنتائج، بينما قامت عدد من المحافظات الكبرى بالإعلان عن تنزيل النتائج في بداية الأسبوع الجديد، ومن تلك المحافظات محافظة الشرقية والمنوفية.

متابعة نتائج الطلاب في كافة المحافظات وفي المحافظات المتبقية

أعلنت عدد من المحافظات نتائج الطلاب برقم الجلوس خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكانت المحافظة الأولى التي أعلنت الانتهاء من النتائج هي محافظة الجيزة، وكان الأسبوع الذي يليه موعد مع إعلان نتائج عدد من المحافظات الأخرى، وقام عدد من المحافظين بإعلان تأخر نزول النتائج بعض الشيء وذلك لضمان التأكد من النتائج وحصول كل طالب على ما يستحق، وأعلن محافظ الشرقية إعلان النتائج السبت بينما يتم متابعة موعد رفع نتائج المنوفية في خلال وقت قريب.

الموعد المرتقب لنتائج محافظة المنوفية

وفق متابعة المواقع الإلكترونية للنتائج بمتابعة أعداد المشاركين أيضا حيث أدى 83839 طالبا وطالبة الامتحانات في 400 لجنة امتحانية، يترقب الإعلان عن نتائج محافظة المنوفية مساء السبت أو صباح الأحد، ويتم الإعلان بعد بيان السيد المحافظ على القنوات الرسمية لأسماء الأوائل ثم تفعيل رابط استخراج النتائج، ويتم إتاحة تقديم التظلم على النتائج بعد الإعلان عنها تماما بثلاثة أيام، بالمدرسة التابع لها الطالب، وباتباع خطوات تقديم التظلم وسداد مصاريف ذلك، كما يتيح موقعنا خدمة استخراج النتيجة، اترك رقم الجلوس في تعليق ويقوم الموقع باستخراجها والرعد بالنتائج، إذا كانت ظهرت.

خطوات استخراج نتيجة محافظة المنوفية