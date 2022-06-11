الصين تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 09:28 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 79 إصابة مصحوبة بأعراض و131 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 151 إصابة جديدة منها 45 إصابة مصحوبة بأعراض و106 دون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 224659 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وسجلت العاصمة بكين 36 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل سبع إصابات في اليوم السابق و25 إصابة محلية جديدة بلا أعراض إصابة واحدة في اليوم السابق.

وسجلت شنغهاي سبع إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل ست في اليوم السابق وتسع إصابات محلية جديدة بلا أعراض مقابل ست في اليوم السابق.