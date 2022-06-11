الدفاع الروسية تعلن الانتهاء من تدريبات للقوات البحرية بالمحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدفاع الروسية، أن القوات أجرت خلال التدريبات أكثر من 300 تمرين قتالى منها 170 عملية باستخدام عملى للأسلحة. وأشارت الوزارة إلى أنه شارك فى التدريبات أيضا الفرقاطة مارشال شابوشنيكوف وسفن وفرقاطات كبيرة مضادة للغواصات وكاسحات ألغام.

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