الرئيس الأمريكى يحذر: التضخم مستمر لفترة

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن، من أن التضخم فى الولايات المتحدة قد يستمر لفترة بعدما أظهرت بيانات أمس الجمعة، أن ضغوط الأسعار الحساسة سياسيًا تسارعت بشكل غير متوقع فى الأسابيع الأخيرة.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال بايدن خلال فعالية لجمع تبرعات للديمقراطيين فى بيفرلى هيلز: "سوف نتعايش مع هذا التضخم لفترة من الوقت، سينخفض تدريجيًا، ولكننا سنعيش معه لفترة من الوقت". وجاءت التصريحات الحذرة للرئيس الأمريكى خلال فعالية استضافها الملياردير الإعلامى حاييم سابان، فى الوقت الذى تواجه فيه إدارة بايدن الديمقراطية ضغوطًا متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفى للكونجرس والمقررة يوم 8 نوفمبر المقبل، حيث أصبحت سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس على المحك.

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