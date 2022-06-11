أستراليا تتوصل إلى تسوية مع فرنسا فى أزمة الغواصات

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيس اليوم السبت، أن حكومته توصلت إلى تسوية عادلة ومنصفة مع مجموعة "نافال" الفرنسية بشأن قرارها العام الماضى بإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية.





وقال ألبانيس - فى مؤتمر صحفى نقلته قناة (فرانس 24) الإخبارية - "هذه تسوية عادلة ومنصفة"، مؤكدا أن التسوية جاءت بعد مناقشات مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، معربا عن شكره على الطريقة الودية التى تم من خلالها إعادة العلاقات بين أستراليا وفرنسا.

وأشار إلى أن الحكومة الأسترالية توصلت اليوم إلى تسوية بقيمة 555 مليون يورو مع مجموعة "نافال" الفرنسية بشأن قرارها العام الماضى بإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية.

وكانت أستراليا قد ألغت العام الماضى طلبية بمليارات الدولارات لشراء غواصات مع مجموعة "نافال" الفرنسية لصناعة السفن الحربية، واختارت بدلا من ذلك صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث أثارت هذه الخطوة غضب باريس وتسببت فى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.