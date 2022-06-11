تعيين وزير خارجية ورئيس أركان جديدين فى كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وسيكون العضو البارز فى وفد كوريا الشمالية إلى المفاوضات النووية تشوى سون هوى وزيرا جديدا للخارجية بدل الوزير السابق رى سون جون.

وسيحل رى تاى سوب محل بارك جونغ تشون فى منصب رئيس الأركان للجيش الشعبى الكوري.

واتخذ الاجتماع العام كذلك عددا من القرارات بشأن تعيينات فى الجهاز المركزى للحزب والجيش.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون، الذى حضر الاجتماع الموسع الخامس للجنة المركزية يوم الخميس، عرض أهدافا لتعزيز القوة العسكرية للجمهورية، والأبحاث الدفاعية "لحماية الحقوق السيادية" لها.

يذكر أن الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكورى افتتح يوم الخميس واختتم يوم الجمعة.