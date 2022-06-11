نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني جميع المحافظات 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات، من أكثر التساؤلات شيوعاً على محركات البحث كثيرًا خلال الأيام القليلة الماضية هو الإعلان عن نتائج العام الدراسي، وزدات البحث كثيرًا في الفترة الأخيرة بالاخص بعد أنتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لمرحلة الصف الاول الثانوي وهذا يوم الأربعاء 25 مايو 2022 وكانت الاختبارات منقسمه اإلي اختبارات الكتونية وهي تقدر 70% من نسبة النجاح و اختبارات تحريرية وتقدر بنسبة 30% من نسبة النجاح، وقد أعلنت الأدرات التعليمية على أن جميع الاختبارات الإلكترونية تم الانتهاء منها وتم إرسالها إلى المدارس لجمع الدرجات وإعلان النتائج في أقرب وقت.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات

بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على أن نتائج الصف الأول والثانى الثانوى الترم الثانى تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات الإلكترونية وتم إرسال النتيجة إلى المدارس وسيتم تجميع النتائج والإعلان عنها خلال هذا الأسبوع، كما أكد على أن المنظومة التعليمية الالكترونية استطاعت أن تحقق نجاح كبير جدًا هذا العام، ولم يواجه طلاب الصف الأول الثانوي مشكلات تقنية إلا في مادة أو مادتين وتم حل الأمر، كما وضحت وزارة التربية والتعليم المصرية طريقة استخراج نتيجة الصف الاول الثانوي وهو عبر بوابة النتائج التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة بالخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة نتائج الطلاب التابع إلى وزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن النتيجة.

قم بتحديد الصف الدراسي وهو الصف الأول الثانوي، وتحديد الفصل الدراسي وهو الترم الثاني.

بعد ذلك قم بإدخال اسم الطالب رباعي، وكتابة رقم الجلوس.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة.

انتظر قليلاً وسيتم رفع النتيجة فور ظهورها رفعها على الموقع، ومعرفة نسبة نجاح الطالب وبيان بتقدير درجات كل مادة.

الصف الأول الثانوي 2022

لقد انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الاول الثانوي يوم الأربعاء 25 مايو 2022، وبدأت عملية تصحيح الامتحانات الإلكترونية و التحريرية على الفور، وأكدت الإدارات التعليمية على نتيجة الطلاب ستكون تقديرية، وعلى الطالب الحصول على 50% من درجة النجاح لكل مادة، وإذا لم يحصل الطالب على هذه النسبة يقوم بالدخول دور ثاني.

كما أعلنت الإدراة التعليمية على أنه سيتم فتح باب التظلمات عن نتائج الصف الأول والثاني الثانوي بعد إعلان كافة النتائج في جميع المحافظات، كما أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في جميع المحافظات خلال هذا الأسبوع، حيث أن النتيجة الآن في المدارس و يتم جمع درجات الامتحانات الإلكترونية ودرجات الترم الأول.