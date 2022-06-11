نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة المالية تعلن عن خطوات الاستعلام عن الراتب داخل منصة اعتماد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك بكل بساطة الآن الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد بكل سهولة، فقط يجب عليك أن تقوم باتباع بعض الخطوات البسيطة التي حرصت وزارة المالية التابعة للمملكة العربية السعودية على القيام بإنشائها فقط من أجل تسهيل الحياة علة جميع المواطنين والعاملين بها، لذلك فقط عليك المتابعة لتتعرف على ما تريد بشكل تفصيلي خلال التقرير التالي.

تستطيع الآن الاستعلام عن الرواتب منصة اعتماد بكل سهولة، وهذا لأن وزارة المالية كانت حريصة بشكل كبير على جعل المواطنين والمقيمين يتعرفون على ما لهم، لذلك لنتعرف الآن على طريقة الاحتساب عبر اعتماد أفراد وطريقة تسجيل الدخول بكل بساطة عن طريق النظر إلى الفقرات التالية، وهذا لأننا حرصنا على القيام بتفصيلها لك من أجل التعرف أكثر على ما تريد.

بما أن منصة اعتماد من أهم المنصات التي توجد بالمملكة العربية السعودية حاليًا وهذا لأنها عملت على تسهيل الكثير من الأمور المالية على المواطنين السعوديين بدلاً من أن يقوموا بالذهاب إلى أي مصالح حكومية وتنهي يومك في الإجراءات الروتينية العقيمة، لذلك إليك الآن طريقة الاستعلام عن رواتب منصة اعتماد بشكل سهل وسريع خلال الفقرات التالية.

منصة اعتماد

منصة اعتماد هي منصة سعودية تابعة لوزارة المالية قائمة على التحول الإلكتروني، وتعمل هذه المنصة على القيام بحوسبة جميع الأعمال التابعة للوزارة وهذا من أجل التسهيل على المواطنين وأصحاب الأعمال أن يقوموا باستخدام أي خدمة يريدوا الحصول عليها ببساطة وبشكل رقمي دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي منطقة، ولنتعرف الآن على التفاصيل.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

بما أن وزارة المالية السعودية حرصت على حوسبة خدماتها بالتأكيد لن يفوتها خدمة الاستعلام عن الرواتب، لذلك إليك الآن كامل التفاصيل حول رواتب المنصة:

أذهب إلى منصة اعتماد عبر هذا الرابط monafasat.etimad.sa.

قم بتسجيل الدخول إذا سبق لك وقمت بإنشاء حساب.

اختار اعتماد أفراد.

أحرص الآن على اختيار الاستعلام عن الرواتب.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام بعد كتابة البيانات الخاصة بك.

الآن تستطيع أن ترى البيانات الكاملة الخاصة بالراتب التابع لك.

التسجيل في منصة اعتماد

إذا لم يسبق لك تسجيل الدخول على منصة اعتماد من قبل عليك النظر إلى النقاط التالية:

قم بالذهاب إلى رابط المنصة في الفقرة السابقة.

تظهر لك الصفحة الرئيسية اضغط على تسجيل الدخول.

توجد كلمة سفلية معنها تسجيل كمستخدم جديد.

قم بكتابة أو تدوين جميع البيانات التي تطلبها المنصة منك.

الآن يجب أن تقوم بكتابة رمز التحقق المرسل لك عبر بريدك الإلكتروني أو هاتفك.

قم الآن بطباعة نموذج التفويض، وأبدأ في تقديمه إلى الغرفة التجارية للقيام بختمه وتوثيقه.

الإجراء السابق من أجل تفعيل حسابك.

طرق التواصل مع وزارة المالية السعودية

يمكنك أن تقوم بالتواصل مع وزارة المالية عبر منصة اعتماد، وهذا لأنها تعد من أهم قنوات التواصل التي تجعل الحائل بين الوزارة والمواطن يمحى تمامًا، وإليك الآن طرق التواصل: