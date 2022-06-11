نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 لجميع المحافظات عبر البوابة الإلكترونية في المقال التالي
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الازهريه الترم الثاني 2022 جميع المحافظات، ما زال هناك الآلاف من الأسر المصرية وطلاب وطالب الصف الثالث الإعدادي الأزهري الذين يقومون بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وهذا منذ أن انتهى كافة المحافظات اختبارات العام الدراسي يوم 1 يونيو 2022، وحتى الآن لم تعلن القطاعات التعليمية الأزهرية عن موعد ظهور النتيجة، ولكن أكدوا على أن جميع لجان التصحيح بدأت في تصحيح النتائج فور الإنتهاء من الإختبارات، وان الجميع يعمل بجد لكى يتم الإعلان عن النتيجة في أسرع وقت ممكن وهذا ليطمئن كافة طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على النتيجة.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 جميع المحافظات
الجميع يترقب موعد إعلان نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية بعد اعتمادها، حيث بدأت الامتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري يوم الأربعاء 25 مايو 2022 وبدأ بمادة الفقة واستمرت الاختبارات لمدة 4 أيام، وانتهت اختبارات الشهادة الإعدادية الأزهرية يوم الأربعاء 1 يونيو 2022، وبدأت عملية تصحيح الامتحانات على الفور، كما أكدت القطاعات التعليمية الأزهرية على أن النتائج ستكون متوفرة في المعاهد الأزهرية بعد اعتماد النتيجة بيوم أو يومين، كما وضحوا أنه يمكن للطلاب والطالبات استخراج النتيجة عبر البوابة الإلكترونية، رابط استخراج النتيجة هو:
- في البداية على الطالب التوجه إلى بوابة نتائج الازهر الشريف.
- ثم يقوم بالنقر على أيقونة الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.
- بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال اسم الطالب
- رباعي، ورقم الجلوس، والإدارة التعليمية.
- ثم قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة.
- انتظر قليلاً وسيظهر امامك نتيجة الشهادة الإعدادية ونسبة النجاح مع بيان درجات
- كل مادة من المواد.
توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022
هناك بعض المواد الإضافية التي تضاف إلي مواد الأزهر الشريف تختلف عن التعليم العام، وهي مواد دينية، ولذلك مجموع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الواحد هو 245 درجة، موزعين بالشكل التالي:
- مادة القرآن الكريم من 20 درجة.
- درجات مادة أصول الدين (التفسير، التوحيد، الحديث، السيرة) من 50 درجة.
- مادة الثقافة الإسلامية من 10 درجات.
- الفقه من 25 درجة.
- مادة اللغة العربية 50 درجة.
- رياضيات 30 درجة.
- اللغة الإنجليزية 20 درجة.
- الدراسات الإجتماعية 20 درجة.
- مادة العلوم 20 درجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 لجميع المحافظات عبر البوابة الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.