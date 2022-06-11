رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 لجميع المحافظات عبر البوابة الإلكترونية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الازهريه الترم الثاني 2022 جميع المحافظات، ما زال هناك الآلاف من الأسر المصرية وطلاب وطالب الصف الثالث الإعدادي الأزهري الذين يقومون بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وهذا منذ أن انتهى كافة المحافظات اختبارات العام الدراسي يوم 1 يونيو 2022، وحتى الآن لم تعلن القطاعات التعليمية الأزهرية عن موعد ظهور النتيجة، ولكن أكدوا على أن جميع لجان التصحيح بدأت في تصحيح النتائج فور الإنتهاء من الإختبارات، وان الجميع يعمل بجد لكى يتم الإعلان عن النتيجة في أسرع وقت ممكن وهذا ليطمئن كافة طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 جميع المحافظات

الجميع يترقب موعد إعلان نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية بعد اعتمادها، حيث بدأت الامتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري يوم الأربعاء 25 مايو 2022 وبدأ بمادة الفقة واستمرت الاختبارات لمدة 4 أيام، وانتهت اختبارات الشهادة الإعدادية الأزهرية يوم الأربعاء 1 يونيو 2022، وبدأت عملية تصحيح الامتحانات على الفور، كما أكدت القطاعات التعليمية الأزهرية على أن النتائج ستكون متوفرة في المعاهد الأزهرية بعد اعتماد النتيجة بيوم أو يومين، كما وضحوا أنه يمكن للطلاب والطالبات استخراج النتيجة عبر البوابة الإلكترونية، رابط استخراج النتيجة هو:

في البداية على الطالب التوجه إلى بوابة نتائج الازهر الشريف.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال اسم الطالب

رباعي، ورقم الجلوس، والإدارة التعليمية.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة.

انتظر قليلاً وسيظهر امامك نتيجة الشهادة الإعدادية ونسبة النجاح مع بيان درجات

كل مادة من المواد.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

هناك بعض المواد الإضافية التي تضاف إلي مواد الأزهر الشريف تختلف عن التعليم العام، وهي مواد دينية، ولذلك مجموع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الواحد هو 245 درجة، موزعين بالشكل التالي: