رابط moe.gov.eg لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط moe.gov.eg لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني، تعد محركات البحث الالكترونية حول نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني هي الأعلى معدلاً في الساعات الأخيرة، نظراً لأن تلك المرحلة تعد مرحلة فاصلة في حياة الطالب، حيث تحدد ما إذا كان سيؤهل للصعود للمرحلة الثانوية أما لا، وقد أعلن بعض المحافظات عن اعتمادهم لنتائج الصف الثالث الإعدادي ببعش المحافظات، مع تقديمهم خالص التهاني لكل الطلاب المتفوقين والناجحين، مشيرين إلى ارتفاع نسب النجاح بشكل ملحوظ على مستوى الجمهورية، كما يذكر أن نتائج طلاب الصف الإعدادي قد ظهرت في معظم محافظات الجمهورية لتشمل: القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، بورسعيد، سوهاج/ البحيرة، إلى جانب، كمحافظات دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر، كفر الشيخ، وغيرها.

رابط moe.gov.eg لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية

والآن يمكن للطالب البحث والحصول على نتيجته أون لاين من خلال البحث برقم جلوسه كما يلي:

الدخول على الموقع الالكتروني موقع وزارة التربية والتعليم

بعدها يدخل الطالب اسمه ثلاثياً، ورقم جلوسه في الخانات المخصصة لذلك والنقر عليها، ومن ثم يمكنك الحصول على درجاتك بشكل تفصيلي لكل المواد الدراسية الأساسية والفرعية.

وقد أعلن المحافظون أنه تم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات في جو من النزاهة والشفافية، حيث ام رفع النتيجة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بكل محافظة على حدة.

خطوات الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية

وجديراً بالذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أعلن تأجيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021-2022 إلى اليوم السبت، وذلك نظراً لدقة عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ومراجعتها أكثر من مرة وسط أجواء من العدل والنزاهة، مشيراً إلى البدء بإعلان نتائج الطلاب المتفوقين أولاً من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية أو عبر البوابة الالكترونية الخاصة بالمحافظة ويتم الاستعلام من خلال الاتي