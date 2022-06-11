العالم اليوم - بطلته امرأة.. قرار "غير مسبوق" في كوريا الشمالية

انتم الان تتابعون خبر بطلته امرأة.. قرار "غير مسبوق" في كوريا الشمالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يونيو 2022 07:18 صباحاً - عينت كوريا الشمالية للمرة الأولى في تاريخها امرأة في منصب وزير الخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، السبت.

واختيرت النائبة السابقة لوزير الخارجية تشوي سون هوي وزيرة لخارجية كوريا الشمالية، خلال اجتماع للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وستحل سون هوي مكان ري سون غوون المسؤول العسكري السابق المتشدد، الذي قاد مفاوضات مع كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وسون هوي دبلوماسية تجيد اللغة الإنجليزية، وكانت مستشارة مقربة من كيم خلال المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، ورافقت الزعيم الكوري الشمالي في اجتماعات القمة مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكانت سون هوي قد عقدت جلسة أسئلة وأجوبة نادرة مع صحفيين خلال الليلة التي شهدت انهيار قمة هانوي بين الزعيمين في فبراير 2019، ثم أنحت باللائمة على واشنطن وقالت: "أعتقد أن الولايات المتحدة فوتت فرصة ذهبية برفضها مقترحاتنا".

ومذاك وصلت الدبلوماسية بين بيونغيانغ وواشنطن إلى طريق مسدود، ولم يستجب النظام الكوري الشمالي في الأشهر الأخيرة لعروض واشنطن من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأجرت كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية تجارب صاروخية عدة، شملت إطلاق أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارات.

وكثفت بيونغيانغ جهودها لتحسين برنامج أسلحتها هذا العام رغم العقوبات الاقتصادية الشديدة، وتحذير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن نظام كيم جونغ أون قد يجري تجربة نووية سابعة.