“بوابة وزارة التربية العراقية” رابط موقع نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق الدور الاول موقع نتائجنا جميع المحافظات بغداد

شهدت الساعات الأخيرة بداية اطلاق النتائج الخاصة بامتحانات الدور الاول لطلاب الصف السادس الابتدائي في مختلف المحافظات في العراق 2022، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انتهاء كافة اعمال التصحيح الخاصة بالطلاب في مختلف المحافظات والمدارس التابع لها، والتي جاء بعدها رصد النتائج الخاصة بالطلاب ثم العمل على مراجعتها ليتم اعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسوف نوضح الآن كيفية الحصول على نتائج امتحانات الدور الاول الصف السادس الابتدائي 2022 جميع المحافظات العراقية.

نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول 2022 جميع المحافظات

وقد أعلنت وزارة التربية العراقية بتوجيهات من معالى وزير التربية العراقية الدكتور محمد اقبال أنه قد تم بالفعل بداية ظهور شهادة الصف السادس الابتدائي، والتي يتم طرحها من خلال موقع نتائجنا صف سادس ابتدائي والتي تعد أكثر ما يتم البحث عنه في دولة العراق الشقيقة، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات منذ عدة أيام، وقد اعلنت المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت السابع عشر من شهر ايار الموافق السابع عشر من شهر مايو 2022 هو موعدا لاداء امتحانات الصف السادس الابتدائي خلال الفترة الاخيرة، والتي جاءت من خلال لجان معتمدة من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية، وجاءت بناء على تطبيق كافة الإجراءات التي شددت عليها وزارة التربية والتعليم.

كيفية استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق 2022

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالاستعلام عن نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022، ليتم الحصول على النتيجة والاطمئنان على المعدلات التي حصل عليها الطلاب في مختلف المحافظات، وقد تم طرح النتائج بصيغة pdf حتى يسهل تحميلها على الهاتف ومن ثم الاطلاع على النتيجة، أو من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال اتباع ما يلي.