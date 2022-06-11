نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميـًا link نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تظهر اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 في عدد من المحافظات منها نتيجة الاعدادية محافظة الشرقية وظهور نتيجة الاعدادية محافظة المنوفية حيث يتم رفع نتائج الطلاب 2022 على مواقع الوزارة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي وعبر البوابة الإلكتروني لمحافظة الشرقية والبوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، على أن يقوم كل طالب راغب في الاستعلام عن النتيجة بإدخال رقم الجلوس للتمكن من عرض نتيجته أون لاين.

لم يتبق من الوقت سوى ساعت قليلة على ظهور باقي نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022 باقي المحافظات على مستوى مصر، حيث يستخرج الطلاب نتائجهم بعد الاعلان عنها واعتمادها رسميا برقم الجلوس من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الذي اعتمدته الوزارة لرفع النتائج، بالإضافة إلى منصة نتائج الشهادة الاعدادية، حيث يختار الطالب اسم المحافظة التي يتبعها ويقوم بإدخال رقم جلوسه لعرض النتيجة على الفور.

نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 في جميع محافظات مصر يتم استخراجها رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وهذا من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لنتائج التعليم الأساسي، او من خلال دخول الطالب لروابط مواقع مديريات التربية والتعليم التابعة لمواقع وزارة التربية والتعليم، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالرقم القومي للطالب والمدون في شهادة الميلاد، ويذكر أن نتائج الشهادة الاعدادية هذا العام قد تراوحت نسب النجاح بها في المحافظات بين 70% و 90%، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة بالأعوام السابقة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الثاني 2022 من السهل الآن الاستعلام عنها بعد اعتماد النتيجة وظهورها رسميا عبر رابط إلكتروني معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تعلن الوزارة عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الثاني 2022 لهذا العام الدراسي الذي انتهي من أيام قليلة بأداء كل الطلبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المواعيد المحددة من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم، حيث يتم الاعلان عن نتائج الطلاب فور اعتماد نتيجة الاعدادية في محافظة الاسكندرية من قبل السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الثاني 2022

من المقرر أن يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب 2022 عبر رابط نتيجة اعدادية الاسكندرية حيث يتم رفع نتيجة طلبة الصف الثالث الإعدادي والذي يبلغ عددهم 106 ألف و 487 طالب وطالبة، وبمجرد اعتماد محافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف النتيجة النهائية، سيتم تحميلها على موقع المحافظة مباشرة، لتكون متاحة لكل طالب منهم، وسوف تعلن محافظة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية، وإجمالي الطلبة الحاضرين ونسبة الغياب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

من المقرر أن تظهر نتيجة كل طالب تتضمن الدرجات التي حصل عليها في كل المواد التي امتحنها، ولكن يتم حساب المجموع الكلي من 140 درجة فقط لكل فصل دراسي على حدة، حيث يتم تجميع درجات مادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية ومادة الدراسات الاجتماعية ومادة العلوم ومادة الرياضيات فقط، ليكون المجموع الكلي 140، في حين لن يتم إضافة درجات مادة التربية الفنية ومادة الحاسب الآلي ومادة التربية الدينية إلى المجموع النهائي.

ويمكنك اتباع طريقة الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي 2021 – 2022 لاستخراج نتيجتك أون لاين من خلال اتباع ما يلي:

اختيار رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظتك من روابط نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات من النقاط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

كل ما عليك إحضار رقم جلوس الطالب لكي تستعلم عن النتيجة، حيث يتم تسجيل الرقم من اليسار إلى اليمين في الأيقونة المخصصة له، وتسجيل اسم الطالب واسم مديرية التربية والتعليم، ثم الضغط على أيقونة بحث.

استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية عبر موقع الوزارة ليتمكن الطلاب من أبنائنا على مستوى محافظات مصر من استخراج النتيجة بعد اعتمادها من قبل محافظ المحافظة التي ينتمي لها الطالب من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي.

ثم اختيار الصف الدراسي والفصل الدراسي الثاني.

يكتب الطالب رقم المقعد الخاص به واسمه ثلاثي مع كتابة الرقم القومي الخاص به.

ينقر على عرض النتيجة لتظهر له النتيجة بالدرجات بالمواد المختلفة.

محافظة الجيزة تبدأ في فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الاعدادية

بدأت محافظة الجيزة اليوم بفتح باب التظلمات، حيث يتمكن كل طالب بالشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة من التقديم بطلب تظلم على نتيجته بأي من المواد التي تم الامتحان بها، ومن المقرر أن يتم فتح باب استقبال طلبات التظلمات في المحافظة بكافة الإدارات التعليمية من اليوم السبت 28-5-2022 وحتى 15 يوم من تاريخه.

حتى الآن تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول اعتمادات نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافاظت مصر التي لم تنفك من أعمال رصد الدرجات ولم تنتهي بعد من مرحلة اعتماد النتيجة، ومن المرجح أن تظهر تباعًا خلال الساعات المقبلة لتشتعل بها محركات البحث، ويتم الاستعلام عن النتائج بعد الإعلان عنها رسميا من قبل وزارة التعليم، ليتم استخراجها عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال شبكة الإنترنت أو عبر الاتصال من خلال الأرقام 09000100 للتليفون الأرضي، و5757 للهاتف المحمول.

حرصت وزارة التربية والتعليم على تقديم عدد من الطرق التي من خلالها يستخرج الطالب نتيجته بسهولة ويسر ولعل أبرزها بوابة التعليم الأساسي للنتائج ورابط منصة نتيجة الشهادة الاعدادية ومن خلال مواقع مديريات التربية والتعليم التابعة لكل محافظة بين محافظات مصر، ومن خلال التواصل على الارقام التابعة لوزارة التربية والتعليم التي ذكرناها لك مسبقا، على أن يتم استخراج نتائج الشهادة الاعدادية برقم مقعد الطالب ورقمه القومي.

اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً