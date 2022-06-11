حالًا من هُنا استخــراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022 الصف الثالث الاعدادي

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 يتم استخراجها بكافة المحافظات من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بإمكان الطلاب وأولياء الأمور استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس وبالاسم ليظهر بيان درجات الطلاب ويتمكن الطلاب من معرفة نسبة نجاحهم المقدرة لمعرفة تنسيقهم للالتحاق بالمدرسة الثانوية.

هذا وقد أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية رابط إلكتروني يتمكن عبره الطلاب على مستوى المحافظة من استخراج نتائجهم اون لاين بالدخول إلى البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية وادخال رقم الجلوس، كما يتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية من خلال منصة نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022

يتم استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس بعد اعتماد النتيجة من قبل السيد محافظ المنوفية اللواء ابراهيم أبو ليمون، ويتم هذا فور الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكافة امتحانات المواد الدراسية للطلاب المقيدين بالصف الثالث الاعدادي، حيث يتم استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس وبالرقم القومي للطالب عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم السبت الموافق 21 من شهر مايو السابق، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة صباحا، استقبلت جميع مدارس المرحلة الإعدادية طلابها المقيدين في الصف الثالث الإعدادي، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، في جو من الهدوء والاستقرار حرص عليه كل العاملين في وزارة التربية والتعليم، وقد استمرت الامتحانات حتى يوم الخميس من نفس الأسبوع الموافق 26 من نفس الشهر.

حيث تم تجهيز 400 لجنة في جميع مدن ومراكز محافظة المنوفية، بعدد إجمالي 83.839 طالب، كما تم التعاون مع 14.302 معلم للقيام بالأدوار التالية في اللجان، رئيس لجنة ومراقب أول و مراقب وملاحظ و إداري.

ومنذ انتهاء الامتحانات بدأ المعلمون المتخصصون في تصحيح كراسات الإجابة، وفقا لنموذج إجابة دقيق يضعه المستشارين في الوزارة حتى يحصل كل طالب على حقه كامل دون ظلم أو مجاملة، وقد تم الانتهاء من عمليات التصحيح، في حين استمرار عمليات التصحيح والرصد.

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الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس

جرت العادة منذ عدة سنوات سابقة تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية على شبكة الإنترنت، عن طريق عدة مواقع إلكترونية أهمها موقع وزارة التربية والتعليم، بجانب المواقع الرسمية لكل محافظة على حدة.

حيث من المقرر بعد اعتماد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن تعلن الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية عبر موقع الفيس بوك، رابط للاستعلام عن النتيجة حين تحميلها، من خلال تسجيل رقم جلوس كل طالب، ثم الضغط على أيقونة بحث، يليه انتظار النتيجة.

على أن تتضمن النتيجة اسم كل طالب ومدرسته، درجات كل مادة والمجموع النهائي، والنسبة المئوية للنجاح.

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي يصبح من السهل على الطلاب استخراج النتيجة برقم الجلوس باتباع ما يلي من خطوات:

دخول الطالب إلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية.

النقر على أيقونة نتيجة الشهادة الاعدادية.

انتظر حتى تنتقل غلى نافذة الاستعلام عن النتيجة.

أكتب رقم الجلوس في الخانة المخصصة له.

ثم انقر على زر بحث لعرض النتيجة.

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