نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول العراق في البصرة وباقي المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالرقم الامتحاني فقط يستخرج طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق نتيجة الدور الاول كافة المحافظات بعد اعتمادها والاعلان عنها ورفعها في كشوفات صيغتها pdf على مواقع وزارة التربية العراقية، حيث يتم توضيح بالكشوفات درجات كل طالب على حدة وموقفه من النجاح بالمدرسة مع نسبة نجاح كل مدرسة بين مدارس محافظات العراق، فقط تابعنا في السطور التالية للتعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2022.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول العراق في البصرة وباقي المحافظات يتم استخراجها من ملفات pdf بالرقم الامتحاني للطالب وبالاسم بالكامل، فقد تم الاعلان عن نتيجة السادس الابتدائي في العراق الدور الاول لكل محافظات العراق بكافة النطاقات وادارات تربية جمهورية العراق، ليتم استخراج النتيجة من خلال موقع وزارة التربية العراقية وعبر مواقع نتائجنا وموقع ناجح برقم الطالب الامتحاني.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول العراق

تسيطر حالة من الانتظار والقلق على كل البيوت التي تضم تلاميذ في مراحل التعليم المختلفة، وخاصة الصف السادس الابتدائي حيث يبحث كل أولياء الأمور والطلاب عن طريقة وخطوات الاستعلام عن النتيجة، التي من المقرر أن تعلن خلال ساعات قليلة ققط وفقا لما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية.

وتواصل وزارة التربية والتعليم نشر نتائج امتحانات المرحلة الإبتدائية السادسة، في بعض محافظات العراق التي أنهت جميع عمليات التصحيح والرصد والتجميع حتى الآن وهي كالتالي.

رابط نتيجة السادس الإبتدائي في العراق 2022

تتوفر نتيجة المحافظات التي ظهرت حتى الآن على عدة مواقع إلكترونية عبر شبكة الإنترنت، ذلك بهدف تخفيف العبء على المواقع من زيارات الطلاب في نفس الوقت، وأهمهم موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، يليه موقع نتائجنا المتخصص في نشر نتائج الطلاب في كل الصفوف الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق

يتمكن جميع الطلاب المقيدين في الصف السادس الابتدائي في جمهورية العراق في المحافظات المختلفة من استخراج النتيجة والكشف عن بيان درجات الطالب في الصف السادس للدور الاول 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية او من خلال موقع نتائجنا التعليمي.

اختر المرحلة الدراسية التي تريد الاستعلام عن نتيجتها، حدد الصف الابتدائي السادس.

اختر المحافظة التي تتبعها مدرستك، حدد محافظة البصرة.

اختر المنطقة السكنية التي تسكن بها.

سجل رقم القعود في الخانة المحددة له.

اضغط أيقونة عرض النتيجة.

في حالة عدم تحميل النتيجة حتى الآن يظهر لك الموقع بجانب أيقونة المحافظة “غير منشور”، ومن المقرر أن يتم رفع باقي نتائج المحافظات التي أعلنت عن النتيجة ولم يتم تحميل النتائج على قاعدة البيانات لوزارة التربية العراقية بعد ساعات قليلة.